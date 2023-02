Lesy ČR: Převod honiteb do režie podniku by měl snížit náklady na ochranu lesů

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Převod pronajímaných honiteb do režie státního podniku Lesy ČR má podle generálního ředitele podniku Dalibora Šafaříka zmenšit rozdíl mezi vysokými náklady na ochranu porostů a výnosy z nájemného honiteb. Cílem je podle něj také snížit náklady na ochranu porostů. Lesy ČR postupně převedou 25 procent ploch honiteb do vlastní režie, nyní myslivecky hospodaří na 17 procentech, řekl Šafařík na dnešním jednání sněmovního zemědělského výboru.

Podnik minulý týden oznámil, že letos do vlastní správy převede 106 dosud pronajímaných honiteb na 99 321 hektarech. "Cílem není diskriminace činnosti myslivců, ale především zmírnit obrovský rozdíl mezi náklady, které podnik vynakládá na ochranu porostů a výnosy z realizace práva myslivosti," řekl generální ředitel. Již dříve uvedl, že cílem je rovněž snížit náklady na obnovu.

Šafařík poukázal na to, že mezi lety 2015 až 2022 byly výnosy související s výkonem práva myslivosti 2,28 miliardy Kč, zatímco náklady na ochranu proti působení zvěře na kultury a mladé lesní porosty byly 3,94 miliardy Kč. Doplnil, že podnik za poslední tři roky postavil 17.000 kilometrů oplocení.

Už dříve Šafařík uvedl, že zdravotní stav lesů obnovených po kůrovcové kalamitě je vinou přemnožené zvěře špatný a podnik rozhodl o nezbytném snižování stavů. Nelze to ale podle něj dělat pouze prostřednictvím nájemního vztahu. Převzetím honiteb do vlastní režie chce podnik také zvýšit odolnost lesů nebo zvýšit podíl přirozené obnovy po kalamitách.

Místopředseda zemědělského výboru Petr Bendl řekl, že snižování stavu zvěře je důležitý úkol Lesů ČR. Upozornil na zprávu z roku 2015 Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, která uvádí, že 35 procent stromků do výšky 1,3 metru je poškozeno okusem zvěří. U listnatých stromů je to 45 procent. Zpráva uvádí, že lesy ve vlastnictví státu vykazují téměř dvojnásobnou míru poškození než soukromé, obecní nebo církevní lesy.

Poznamenal, že sice nezná poslední údaje, ale nemyslí, že by se situace zlepšila. "Očekávám, že vedení Lesů ČR s tím něco zásadního udělá," řekl. Pokud se situace nezlepší, je podle něj ohrožena ekonomika Lesů ČR i ekologická stabilita v přírodě. Uvedl, že do nájemních smluv na honitby by se měla snaha o snižování stavů zvěře promítnout. "Ukazuje se, že výnosy z pronájmů honiteb zdaleka nepokryjí škody napáchané zvěří," dodal s tím, že škody jsou každoročně v řádu miliard Kč.

Aktuálně Lesy ČR spravují 968 honiteb na 976 115 hektarech. V režii je nyní 122 honiteb, v pronájmu 846.

