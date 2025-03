Lesy ČR zakázaly vstup do obor na Moravě. Lidé se nedostanou ani do obory Holedná v Brně

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) zakázal vstup do všech svých do všech svých sedmi obor v Jihomoravském kraji a jedné obory v Moravskoslezském kraji. Zákaz začal platit o půlnoci ze čtvrtka na dnešek v souladu s nařízením Státní veterinární správy k prevenci proti nákaze zvířat slintavkou a kulhavkou. Státní lesy zvýší dohled nad zvěří ve všech 35 oborách, které mají po celé republice. Z toho ve 20 oborách hospodaří ve vlastní režii, 15 obor mají pronajatých. ČTK to řekla mluvčí LČR Eva Jouklová. Nákaza se zatím šíří na Slovensku a v Maďarsku, v Česku není.Lidé se ode dneška nedostanou ani do brněnské obory Holedná. Všechny vstupy budou fyzicky uzamčené a zavření platí do odvolání, uvedla mluvčí městské firmy Monika Neshybová. Důvodem uzávěry je snaha zamezit případnému šíření slintavky a kulhavky mezi lesní zvěří.

Onemocnění se v současnosti vyskytuje na Slovensku a v Maďarsku a český stát se snaží maximalizovat preventivní opatření, která by zabránila rozšíření na české území. Jde o virovou nákazu, přičemž virus se šíří jak mezi zvířaty přímo, tak nepřímo na botách, oblečení či autech, ale také vzduchem na desítky kilometrů. Vnímaví jsou k němu sudokopytníci, což jsou jak hospodářská zvířata jako skot, prasata, ovce a kozy, tak také lesní zvěř a divoká prasata.

Smysl uzavření obor vysvětlila ve čtvrtek ředitelka odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Krajské veterinární správy (KVS) pro Jihomoravský kraj Hana Čaloudová. "Lidé hodně cestují a mohou si ze Slovenska či Maďarska přivézt na obuvi virus a v ní vyrazit do obory. Volně žijící zvířata jsou také vnímavá a mohou být přenašeči. Ale nemáme o jejich stavu tak podrobný přehled a nákaza by u nich nemusela ani probíhat s klinickými příznaky. Pro dospělé jedince není nemoc ani smrtelná, takže bychom nemuseli onemocnění zpozorovat," vysvětlila Čaloudová.

Vstupů do obory Holedná je 22 a je oblíbenou vycházkovou oblastí pro značnou část obyvatel města. Podle Neshybové se v ní denně pohybuje v průměru 3000 lidí, o víkendu mnohem více.

"V oborách v rizikových regionech je zásadní dezinfekce, vyhledávání uhynulých kusů a prověřování důvodu úhynu, omezení vstupu osob s dočasným zákazem pro veřejnost," uvedl generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík.

U vjezdů do obor Lesy ČR nainstalují dezinfekční pásy nebo budou lesníci dezinfikovat kola aut. U aut vozících krmivo budou dezinfikovat i jejich nákladový prostor. Dezinfekci i pásy, po nichž budou auta jezdit, podnik shání. "Jsou-li na trhu, okamžitě je nakoupíme," uvedl Šafařík.

Pokud by se u některého kusu nákaza prokázala, rozhodovali by lesníci o budoucnosti chovu v oboře, uveda mluvčí. Vůči onemocnění jsou vnímaví všichni sudokopytníci.

Slintavka a kulhavka je jednou z nejnakažlivějších infekčních chorob. Virus se vylučuje slinami, močí, trusem a mlékem. Nemoc se u zvířat projevuje horečkou, nechutenstvím, slintáním a kulháním. V oblasti tlamy i mezi spárky se objevují puchýřky. Nemoc nemá vysokou úmrtnost, ale nemocnost. Inkubace trvá od jednoho do 14 dní. Na člověka je nemoc nepřenosná. V ČR byla nákaza naposledy zjištěna v roce 1975.

