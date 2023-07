Letecká hasičská služba pro případ požárů lesů bude k dispozici od 15. července

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Letecká hasičská služba pro případ lesních požárů bude k dispozici od 15. července na dva měsíce. Vládu o tom informoval ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Potřeba zajistit kapacitu hašení s pomocí vrtulníků vychází ze zkušenosti mimo jiné z loňského požáru v Národním parku České Švýcarsko, který zasáhl přes 1000 hektarů lesa.

Ministerstvo zemědělství vypsalo výběrové řízení na služby dvou hasičských vrtulníků, které mají doplnit hasičskou kapacitu v období největšího rizika požárů. Službu mají až po dva měsíce zajišťovat stroje, které unesou nejméně 3000 litrů vody. Podle dřívějších informací má letos služba stát 52 milionů korun bez DPH, 75 procent nákladů pokryjí peníze z evropských fondů. Nejpozději v pátek resort zveřejní vítěze tendru.

"Základní prostředky prostřednictvím integrovaného záchranného systému (IZS) máme k dispozici včetně vrtulníků, nicméně loňský případ nás poučil a víme, že pro případ velkých lesních požárů ať už na území národních parků, nebo lesů ve správě Lesů ČR, potřebujeme často kapacitní prostředky výrazně vyšší, než které má k dispozici standardní IZS," řekl Výborný.

Po červnovém nástupu do úřadu se obrátil na ministerstvo obrany a armádu s dotazem, zda by právě armáda nebyla schopna potřeby pokrýt. Aktuálně to není možné.

Leteckou hasičskou službu bude moci Česko v případě potřeby poskytnout i okolním státům. Také Česko v případě loňského rozsáhlého požáru využilo pomoci Švédska či Itálie, uvedl Výborný.

Ministr také rozhodl o vytvoření pracovní skupiny pod gescí resortu zemědělství, kam budou přizváni zástupci hasičů, armády, ministerstev obrany a životního prostředí. Skupina bude hledat cesty, jak v roce 2024 a později služby zajistit vlastními prostředky, neboť aktuální smlouva bude podepsána pouze pro letošní rok.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) uvedl, že od loňského požáru se navýšil počet strážců národního parku. Dále se také plánuje omezení prodeje zábavní pyrotechniky jako jednoho z potenciálních původců požáru v oblasti národního parku, uvedl. Budovány jsou zdroje vody, vytvářena jsou také preventivní protipožární opatření.

Po dohodě se saskou stranou také vznikla pracovní skupina pro nácvik řešení situací jak v oblasti požární bezpečnosti, tak v prevenci ze strany strážců národního parku na české i německé straně. "Také intenzivně pracujeme na vyřešení a do budoucna otevření především Edmundovy soutěsky, která je teď zavřena vzhledem k obrovskému množství stromů, které je potřeba sanovat včetně skalních útvarů," dodal Hladík. Podle ministra nemusí být podobné požáry v Česku ojedinělým jevem.

