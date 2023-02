Liberec by měl mít do konce listopadu studii možného rozvoje Ještědu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Liberec by měl mít letos do konce listopadu studii možného rozvoje Ještědu v souvislosti s možným rozšířením lyžařského areálu a plánovanou modernizací lanovky, která je déle než rok mimo provoz po tragické nehodě. Dokumentaci vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, takzvanou SEA, vypracuje brněnská firma Jacobs Clean Energy za téměř 1,5 milionu korun. Náměstek primátora Adam Lenert (ANO) novinářům řekl, že vybrali firmu, která není propojená s místními občanskými iniciativami ani společnosti TMR, jež provozuje skiareál na Ještědu.

"Myslím si, že by to měla být záruka toho, že nikdo nemůže zpochybnit, že ten proces byl z jedné nebo druhé strany manipulován. Bereme to tak, že město tady bude hrát roli nestranného prostředníka, protože i město má zájem, aby se dozvědělo, jestli Ještěd snese jakýkoliv rozvoj," řekl náměstek.

Zastupitelé města loni i před odpor opozice schválili podnět ke změně územního plánu pro Ještěd. V jejím rámci se nyní posuzuje možné rozšíření skiareálu mimo stávající výseč s možností vybudovat dvě nové široké sjezdovky pro rodiny s dětmi. Kvůli tomu hrozí, že bude nutné na ještědském hřebenu pokácet přes 50 hektarů lesa. Proti jsou kromě zastupitelské opozice také místní spolky Rodiče za klima Liberec a Jizersko-ještědský horský spolek (JJHS). TMR jako provozovatel lyžařského střediska naopak argumentuje tím, že další dvě široké sjezdovky jsou potřeba, neboť za jedinou pořádnou v areálu se zhruba deseti kilometry tratí považuje pouze Novou Skalku, vybudovanou před několika lety. Ta má na délku přes 1,5 kilometru tratí.

V rámci možné změny územního plánu se posuzuje také prodloužení trasy lanovky o 650 metrů až ke konečné tramvají v Horním Hanychově. Visutá lanová dráha patřící Českým drahám (ČD) je mimo provoz od 31. října 2021, kdy spadla po přetržení tažného lana jedna ze dvou kabin a při neštěstí zahynul průvodčí lanovky. Dopravce do obnovy lanovky investovat nechce, a i proto nyní jedná s Libercem o jejím převedení na město. Dohoda ale zatím uzavřená nebyla. Náměstek primátora Petr Židek (ODS) řekl, že zatím s ČD nevybrali ani společného znalce, který by stanovil, jakou cenu má lanovka.

reklama