Liberecká zoo musela utratit samce bílého tygra. O pořízení dalšího do páru k samici neusiluje

V Liberci jsou bílí tygři od roku 1994. Za 26 let bylo v zahradě 22 jedinců a v minulosti byli jedním ze symbolů zahrady. "Moderní zoologické zahrady by se měly zaměřovat na chov a záchranu ohrožených druhů, kterých ve volné přírodě ubývá. Bílí tygři mezi ně nepatří.

Liberecká zoologická zahrada musela utratit samce bílého tygra. Parisovi bylo skoro 16 let a odmítal přijímat potravu. Průměrný věk dožití tygrů je kolem 15 let. Zoo má už jen samici, s pořízením dalšího bílého tygra nepočítá, informovala mluvčí zoo Barbara Tesařová.

Na Parisovi byly podle ní známky stáří patrné už několik měsíců. "A i přes opakovaná vyšetření, několikrát změněnou medikaci a veškerou potřebnou péči postupně ubýval na váze," uvedla Tesařová. Poslední říjnový víkend se podle zoologů jeho zdravotní stav výrazně zhoršil. "V důsledku selhávání funkce vnitřních orgánů kocour přestal úplně přijímat potravu a postupně upadal do pasivity až letargie. Jeho stav už nešlo stabilizovat a nebyla ani šance na jeho zlepšení," uvedl zoolog Luboš Melichar. I proto se zoologové rozhodli ho uspat. "Následná pitva prokázala rozsáhlé patologické změny na střevní stěně a ledvinách," dodal Melichar.

Paris se do Liberce dostal jako roční kotě z francouzské zoo v Beauval. S o tři roky mladší samicí Surya Bárou zplodili 11 mláďat ve čtyřech vrzích, úspěšně odchováno bylo pět z nich. Ani jedno už v Liberci není. Expozice, kterou Paris obýval, prázdná nezůstane. Rozšíří se o ni výběh dvanáctileté tygří samice. "Vzhledem k tomu, že jsou tygři solitérně žijící zvířata, odchodem samce nijak strádat nebude," uvedla Tesařová.

O získání nového samce zoo usilovat nebude, neboť v chovu bílých tygrů se rozhodla už dříve nepokračovat. V Liberci jsou bílí tygři od roku 1994. Za 26 let bylo v zahradě 22 jedinců a v minulosti byli jedním ze symbolů zahrady. "Moderní zoologické zahrady by se měly zaměřovat na chov a záchranu ohrožených druhů, kterých ve volné přírodě ubývá. Bílí tygři mezi ně nepatří. Jedná se o uměle v populaci udržené jedince, kteří navíc v důsledku příbuzenského páření trpí řadou genetických vad," dodal ředitel liberecké zoo David Nejedlo.

Bílý tygr je pouze zvláštní formou tygra bengálského. Bílé zbarvení je znakem částečného albinismu (nedostatku barviva), od pravých albínů je odlišují modré oči. Ve volné přírodě se zřejmě nevyskytuje. Bílé zbarvení mu snižuje schopnost přežít v džungli. Je nápadný, což mu komplikuje lov a naopak vystavuje lovcům. V budoucnu by se liberecká zahrada chtěla zapojit do chovu ohrožených tygrů ussurijských, pro něž plánuje výběh v nové části zoo zvané Údolí ohrožené divočiny. Ta ale vznikne nejdřív za několik let.

