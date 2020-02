Liberecký kraj chce, aby MPO odepsalo zásoby kamene na Tlustci

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Martin Veselka / Wikimedia Commons Liberecký kraj chce, aby ministerstvo průmyslu a obchodu odepsalo zásoby kamene na kopci Tlustec na Českolipsku. Jen tak lze zabránit v budoucnu obnovení těžby a ukončit letité spory. / Ilustrační foto

Liberecký kraj chce, aby ministerstvo průmyslu a obchodu odepsalo zásoby kamene na kopci Tlustec na Českolipsku. Jen tak lze zabránit v budoucnu obnovení těžby a ukončit letité spory. Novinářům to včera řekl liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Na Tlustci je ložisko kvalitního čediče, od roku 1996 se tam ale kámen netěží. Nový vlastník - Kamenolom Brniště, od roku 2012 usiluje o obnovení těžby, lidé v okolních obcích to odmítají v obavě z hluku, prachu a zvýšení těžké dopravy.

"Podle horního zákona nepatří kraj mezi subjekty, které o odepsání ložiska mohou oficiálně požádat, možná je to kvůli tomu, že v době, kdy byl napsán, kraje ještě neexistovaly. O odpis zásob může požádat vlastník dolu a také příslušný orgán státní správy na úseku životního prostředí. A protože se žádný úřad neodváží takovou žádost podat, tak to podá krajské zastupitelstvo, respektive jako rada kraje navrhujeme zastupitelstvu, aby takovou žádost za příslušný úřad podalo," doplnil Půta. Jde podle něj o mimořádný krok, kterým kraj reaguje na odpor lidí z okolí lomu.

Největší obavy mají podle hejtmana lidé z dopravy. "V návrhu surovinové politiky Libereckého kraje je požadavek, aby 90 procent kamene v případě, že se bude těžit, bylo odvezeno po železnici. Ale i deset procent bude znamenat, že budou jezdit kamiony přes Brniště, Mimoň, Jablonné a ani jedno z těchto měst nemá obchvat. Vůbec se nedivím, že se to lidem nelíbí, zvlášť těm, kteří si těžbu pamatují," řekl Půta. Kraj podle něj chápe, že stát chce mít pod kontrolou strategické suroviny. "Pokud ministerstvo bude chtít ložisko zachovat, tak my budeme chtít, aby stát zafinancoval obchvat Mimoně a Jablonného v Podještědí," dodal.

Zda bude ministerstvo ochotné zásoby kamene odepsat, není jisté. Stavbaři upozorňují, že kameniva, které se používá zejména v dopravních stavbách, bude brzy nedostatek. Podle odhadu firmy Skanska do devíti let vyčerpá své zásoby více než polovina z 221 lomů v Česku. "Odhaduji, že do 20 let už kamenivo nebudeme moci využívat," uvedl již dříve na dotaz ČTK Tomáš Zavřel, který má ve firmě Skanska na starosti lomy. Problém se podle něj týká celého trhu. "Od roku 1989 se u nás neotevřel jediný lom a žádný se ani k otevření nechystá," doplnil. V každém metru krychlovém betonu je podle jeho odhadu asi 1750 kilogramů kameniva.

Na Tlustci se čedič těžil od 70. let 20. století. V roce 1994, kdy lom patřil dnes už zkrachovalé firmě Beron, ale začali lidé z okolí proti těžbě protestovat. Stěžovali si na vysokou prašnost, provoz aut, hluk a otřesy při odstřelech, které jim ničily domy. Těžbu čediče o čtyři roky později zastavilo ministerstvo životního prostředí (MŽP). V letech 2003 a 2004 byla těžba krátce obnovena, pak se ale definitivně zastavila.

O obnovu těžby několik let usiluje firma Kamenolom Brniště. Počítá s těžbou až 840.000 tun kameniva ročně po dobu 20 až 30 let. Její šance na obnovení těžby čediče na Tlustci se zvýšily v závěru loňského roku, když MŽP udělilo výjimku z ochrany zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů. Souhlas s obnovením těžby dala i obec Brniště, která teď vyjednává s kamenolomem o kompenzacích. Obyvatelé obce ale žádají vypsání referenda.

