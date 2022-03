Liberecký kraj zřídí Fond Turow, rozdělovat bude peníze z polských kompenzací

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Liberecký kraj zřídí Fond Turow, rozdělovat bude peníze, které získal kraj od polské vlády a společnosti PGE jako kompenzaci za škody způsobené těžbou uhlí v dole Turów u česko-polské hranice. K dispozici je 35 milionů eur (asi 870 mil.Kč), které jsou určené na výstavbu vodohospodářské infrastruktury v příhraničních oblastech dotčených těžbou a také na monitoring dopadů těžby na české straně. Novinářům to dnes řekl náměstek hejtmana Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj).

Kompenzace jsou součástí česko-polské dohody o řešení vlivu těžby v polském dole Turów u českých hranic. Země se dohodly na náhradě 45 milionů eur (zhruba 1,12 mld.Kč). Jde o kompromis, Česko původně žádalo až 50 milionů eur a Polsko nabízelo 40 milionů eur. Na transparentní krajský účet dorazily peníze na začátku února, deset milionů eur dostal český stát. "Jsem rád, že se podařilo s Polskem dosáhnout dohody a kompenzace získat. Také se budeme snažit jednat o dalších financích z evropských, případně státních zdrojů," řekl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

O dotace z fondu budou moci žádat obce z dotčeného území a také Severočeská vodárenská společnost a Frýdlantská vodárenská. Peníze jsou určené na výstavbu vodovodů, rozšíření úpraven pitné vody nebo zvýšení kapacity vodovodů a kanalizací v příhraničí. Výše podpory může dosáhnout až 100 procent uznatelných nákladů. "Budou ale určeny také na sledování stavu budov, které jsou nejblíže dolu, především v obcích Uhelná a Oldřichov na Hranicích," doplnil hejtman.

Peníze z Polska by měly z velké části zaplatit například rekonstrukci úpravny vody v Machníně, vybudování přivaděče vody z Machnína do Uhelné, zvýšení kapacity chrastavského vodojemu Svatý Ján a výstavbu vodovodů mezi Hrádkem nad Nisou a Václavicemi a z Chrastavy do Horního Vítkova. Na Frýdlantsku se počítá s rozšířením kapacity úpravny vody ve Frýdlantu, vybudováním vodovodních přivaděčů Frýdlant–Bulovka a Frýdlant–Dětřichov a se zvýšení kapacity vodovodních řadů a vodojemů v oblasti.

Důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, tam plánuje těžit až do roku 2044. Důl chce postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně. Rozšíření těžby předloni Polsko povolilo bez ohledu na námitky sousedů. Lidé na české straně se obávají ztráty zdrojů pitné vody, hlučnosti a prašnosti, Česko se proto obrátilo na Soudní dvůr Evropské unie. Žalobu stáhlo po uzavření mezistátní dohody a zaplacení kompenzací.

Zřízení fondu i řídícího orgánu, který bude peníze rozdělovat, musí ještě 29. března schválit krajští zastupitelé.

