Pohyb budov v blízkosti dolu Turów v Libereckém kraji budou sledovat čidla

Pohyb budov v blízkosti polského hnědouhelného dolu Turów budou na české straně v Libereckém kraji sledovat čidla. Vždy po dvou sklonoměrech instalují technici do 18 budov v Hrádku nad Nisou na Liberecku a nedalekých Heřmanicích. Včera je připevnili na zdi kaple Panny Marie Pomocné v Uhelné, která je dolu na české straně nejblíž. Montáži předcházelo zdokumentování stavu budov. Pohyb se bude sledovat deset let, řekl ČTK náměstek hejtmana pro životní prostředí Jiří Klápště (Spolu).Projekt má ukázat, jak těžba v dole ovlivňuje statiku budov. "Kromě toho, že důl může mít vliv na spodní vody, tak může mít vliv ale i na budovy, na stavby, na rodinné domy, na veřejné stavby. Pokud se prokáže, že vliv má, tak je možné případně řešit s těžařem náhradu škod," doplnil Klápště. Sklonoměry jsou zatím v 18 obecních a soukromých budovách, zájemci ale mají možnost se ještě připojit, stačí kontaktoval Liberecký kraj. "Máme smlouvu se zhotovitelem a je ještě možné dalších deset staveb skolonoměry osadit," dodal náměstek.

Sklonoměr je jednoduchá krabička velikosti mobilního telefonu s baterií, která vydrží až čtyři roky a zajišťuje na dálku přenos naměřených údajů. Technici je montují co nejblíž základům budov. "Je to jednoduché zařízení, které měří rozdíly od vodorovné roviny nebo několika rovin, a na základě toho budeme vědět, jak se ta stavba chová. Protože těch objektů máme víc, tak budeme vidět, jak se vlastně chovají v dlouhodobém hledisku a jestli tam je nějaký trend, který by signalizoval možné ovlivnění těžbou," řekl Petr Karlín z firmy GeoTec-GS.

Důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, tam plánuje těžit až do roku 2044. Důl se chystá rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně. Obyvatelé na české straně hranice se obávají ztráty podzemní vody, zvýšené prašnosti, ale také hluku nebo poklesu půdy. Polská strana už vybudovala podzemní bariéru, která by měla bránit odtoku vody, před prachem a hlukem z dolu chrání lidi na české straně zemní val.

Monitoring budov bude Liberecký kraj financovat z Fondu Turów, který vznikl na základě česko-polské dohody o řešení dopadů těžby. V kompenzacích škod vyplatily proto v únoru 2022 České republice Polsko a firma PGE 45 milionů eur (zhruba 1,12 miliardy korun). Z toho 35 milionů eur (873 milionů korun) šlo na transparentní účet Fondu Turów, který spravuje Liberecký kraj. Kraj už z něj podpořil několik projektů, které mají zajistit pitnou vodu pro obyvatele u hranic, aktuálně je na účtu i s úroky zhruba 757 milionů korun.

