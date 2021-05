Liberečtí zastupitelé souhlasili s převodem zoo a botanické zahrady na kraj

Licence | Některá práva vyhrazena Zdroj | ZOO Liberec Kraj převezme zoologickou a botanickou zahradu od města, protože mají nadregionální význam. Zhruba 70 procent návštěvníků je mimolibereckých.

Zastupitelé Liberce schválili bezúplatný převod nejstarší zoo a nejstarší botanické zahrady v zemi na Liberecký kraj. Naopak město od kraje převezme dva domovy seniorů ve Vratislavicích a Františkově s bezmála 300 klienty. Ekonomický náměstek primátora Zbyněk Karban (ANO) odhaduje, že Liberec tím ročně ušetří zhruba 45 milionů korun. Směnu kritizovala opozice. Za jednodušší variantu její zástupci považovali, pokud by se kraj zavázal, že do zoo a botanické zahrady bude každý rok přispívat. "Pokud by byl ochotný, tak se nemusí dělat tak složitá operace," uvedla opoziční zastupitelka za LOL Zuzana Kocumová.

Náměstkyně hejtmana a městská zastupitelka Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj - SLK) uvedla, že jde o kompromis. "Jednání byla dlouhá, těžká a oboustranně velmi tvrdá. Toto je výsledek kompromisu. Myslím, že se vyjednala dobrá dohoda," řekla. Podle hejtmana Martina Půty (SLK) se díky této směně narovná financování institucí s nadregionálním významem se sídlem v Liberci a dvou domovů důchodců. Nově by se na tom měly podílet kraj a město zhruba půl na půl. Směnu už v úterý schválili krajští zastupitelé.

Kraj převezme zoologickou a botanickou zahradu od města, protože mají nadregionální význam. Zhruba 70 procent návštěvníků je mimolibereckých. Domovy pro seniory naopak slouží hlavně obyvatelům stotisícového města, odkud pochází zhruba 80 procent jejich klientů. Společně se zoo získá kraj i dětský koutek, budovu Lidových sadů s tanečním sálem a Experimentálním studiem, městské středisko environmentální výchovy Divizna i záchrannou stanici pro volně žijící živočichy Archa s městským útulkem. Na jejich činnost by směna neměla mít žádný vliv. "Ani jedna nebo druhá strana získaný majetek nemůže převést na nikoho jiného, než ho převedla," uvedl Půta.

Přesné podmínky se ale ještě budou dolaďovat. "Na základě schválení začnou detailní práce na jednotlivých smlouvách, která nastaví konkrétní pravidla," uvedl primátor Jaroslav Zámečník (SLK). Město i kraj musí také založit nové příspěvkové organizace, které činnost od 1. ledna 2022 převezmou.

Směna by měla výrazně pomoci dalšímu rozvoji obou zahrad, protože kraj je do nich schopen víc investovat. Zejména do rozvoje zoo je podle odhadů nutné v nejbližších letech dát kolem 450 milionů korun, rozšířit by se měla skoro dvojnásobně. "První investice, kterou rychle rozjedeme, bude architektonická studie na nové území zoologické zahrady a paralelně s tím budeme upravovat generel, který máme na tu stávající zoo," uvedl ředitel zoo David Nejedlo. Je rád, že se dohodu podařilo uzavřít a vnímá to jako spojení kraje a města. "Spojí se finance pro rozvoj nejen zoologické, ale i botanické zahrady," dodal.

Součástí dohody je ale příspěvek města, které by mělo v příštích deseti letech dávat na rozvoj obou zahrad 25 milionů ročně, přispívat bude také 3,7 milionu na provoz šesti poboček krajské knihovny ve městě. Liberecký kraj se naopak zavázal přispívat každoročně 17 miliony na investice a provoz městských divadel - F. X. Šaldy a Naivního. Mezi nadregionální instituce v Liberci patří ještě dvě krajské instituce - Oblastní galerie a Severočeské muzeum.

