Lidé mohou do konce měsíce přihlásit stromy do ankety Strom roku

Mezi uchazeči o titul Strom roku zatím převládají duby a lípy. "Přihlášená je však také sekvoje nebo jasan, který zázrakem přežil loňský rozsáhlý požár v Českém Švýcarsku," uvedla koordinátorka ankety Kateřina Bolečková.

Do konce května mohou lidé nominovat své oblíbené stromy do 22. ročníku ankety Strom roku. Porota vybere z návrhů deset finalistů, o vítězi rozhodne veřejnost hlasováním. Rozhodující pro postup do finále je nejen vzhled stromu, ale také silný příběh, uvedla pořádající Nadace Partnerství. Vítězný strom získá poukaz na arboristické ošetření a postoupí do mezinárodní soutěže Evropský strom roku

Přihlásit strom svého srdce může kdokoliv. Stačí vyplnit formulář na webu www.stromroku.cz. Možnost nominace skončí o půlnoci 31. května. Desítku finalistů vyberou porotci začátkem června a od 24. července do 8. října bude o vítězi hlasovat veřejnost. Výsledky pořadatelé vyhlásí 24. října v brněnské Hvězdárně a planetáriu.

Porotci kromě deseti finalistů vyberou i stromy, kterým udělí čestný titul Strom hrdina. Jedná se o symbolické ocenění stromům, které přežívají v nepříznivých podmínkách, ohrožuje je kácení, vandalismus nebo jiná lidská činnost.

V loňském ročníku ankety, ve kterém hlasovalo přibližně 6500 lidí, zvítězila třísetletá hrušeň hnilička z Drásova na Příbramsku, která roste poblíž bývalé uranové šachty. Na druhém místě v ekologické anketě o nejsympatičtější dřevinu ČR skončil javor babyka z Ústí nad Orlicí, na třetím takzvaná sousedská hruška z Kralic nad Oslavou na Třebíčsku.

