Lidé mohou od dneška nominovat do ankety projekty adaptace na změnu klimatu

Zdroj | Adapterra Awards/Nadace Partnerství. Loni se do soutěže přihlásilo 101 projektů, meziročně o 23 více, z čehož vzešlo 18 finalistů. Jako nejsympatičtější počin adaptace na změnu klimatu veřejnost zvolila více než 200 kilometrů alejí pod horou Blaník.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Projekty, které pomáhají městu, budovám i krajině s adaptací na změnu klimatu mohou od dneška lidé nominovat do ankety Adapterra Awards . Zástupci Nadace Partnerství zahájili čtvrtý ročník soutěže. Projekty lze on-line přihlásit do konce března. Odborná porota pak vybere nejlepší projekty, které postoupí do finále a hlasovat pro ně bude i veřejnost. Výsledky pořadatelé vyhlásí v listopadu.

Loni se do soutěže přihlásilo 101 projektů, meziročně o 23 více, z čehož vzešlo 18 finalistů. Jako nejsympatičtější počin adaptace na změnu klimatu veřejnost zvolila více než 200 kilometrů alejí pod horou Blaník. Odborná porota pak ocenila například budovu komunitního bydlení v Týnci nad Labem nebo pavilon tropického zemědělství na České zemědělské univerzitě v Praze.

"Kdokoliv, investor, projektant, nebo i běžný uživatel těch adaptačních opatření může přes webové stránky Adapterra Awards ode dneška nominovat svůj oblíbený projekt. Je to ve čtyřech základních kategoriích - Volná krajina, Zastavěné území, Náš domov a Pracovní prostředí," řekl Martin Ander z Nadace Partnerství.

"Začátkem listopadu vyhodnotíme a předáme ocenění nejlepším projektům v jednotlivých kategoriích, ale také těm, kteří dostanou speciální ceny. To znamená Cenu sympatie veřejnosti, Cenu hlavního města Prahy a cenu nejlepších projektů českého a rakouského příhraničí," doplnil Ander.

Soutěž podpořila také ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL). Podotkla, že na podporu adaptačních opatření je ministerstvo připraveno díky dotačním programům a finančním prostředkům v gesci ministerstva i Státního fondu životního prostředí. "Ale nic by nešlo samo od sebe, pokud nebude dobrých příkladů, osvěty a to právě tato soutěž je," uvedla ministryně.

Hubáčková také připomněla, že na projekty zadržování vody v krajině, přístupu k vodě, ochrany biodiverzity a opatření proti suchu v krajině i v městech půjdou v následujících letech z Národního programu obnovy téměř tři miliardy korun a z Operačního fondu Životní prostředí necelých 35 miliard korun. Na zdroje pitné vody pro obce pak podle Hubáčkové úřad vyhradí 450 milionů Kč z Národního programu Životní prostředí a zhruba devíti miliony korun podpoří krajské plány pro zvládání sucha a stavu nedostatku pitné vody.

Náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN) pak řekl, že v Praze by mělo být do roku 2024 realizováno přes 300 malých i větších projektů adaptace na změnu klimatu. Vyzval také vlastníky nemovitostí, investory, projektanty i městské části, aby do soutěže přihlásily již vzniklé zajímavé počiny.

Nadace Partnerství pořád soutěž ve spolupráci se společností Integra Consulting pod záštitou ministerstva životního prostředí.

reklama