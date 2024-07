Lidé mohou v Zoo Praha vyzkoušet virtuální realitu a pozorovat gorily zblízka

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Návštěvníci pražské zoo mohou nově vyzkoušet virtuální realitu (VR) a pozorovat tak gorily horské nebo stáda pakoňů v jejich přirozeném prostředí. V dolní části areálu zahrady zájemci naleznou šest křesel s VR brýlemi, které mohou za poplatek využít.

Lidé mohou ve virtuální realitě zhlédnout krátký film s gorilami horskými v africké Rwandě, kde uvidí gorilí tlupy a boj dvou alfa samců o pozici vůdce. Druhá projekce zájemcům ukáže putování milionu pakoňů, zeber a antilop východoafrickými savanami.

"Pro návštěvníky jsou připraveny speciální brýle, takzvaný imerzivní VR zážitek- to znamená, že by vás to mělo úplně obklopit, a k tomu přispěje i technologie sedadel, které se různě nahýbají nebo třesou v momentech, kdy třeba ta gorila vyběhne z pralesa," popsal mluvčí zahrady Filip Mašek.

"Je to způsob, jak lidem přiblížit divokou přírodu, kterou v zoologické zahradě neuvidí," sdělil Mašek. Dále tím podle něj zoo chce připomenout smysl moderní zoologické zahrady, která se snaží pomáhat zvířatům ve volné přírodě. Do budoucna by podle ředitele Zoo Praha Miroslava Bobka mohly přibýt další filmy, například s velrybami.

Základní cena za využití VR je 140 korun, při on-line nákupu na webu zahrady 120 korun. Brýle a moderní technologie jsou od americké společnosti Immotion. Podle Maška Zoo Praha VR nabízí jako první zoo v Česku, ve světě se s technologií mohou setkat například v zoologické zahradě v Sydney v Austrálii.

