Lidé opět protestovali proti jadernému úložišti v Pošumaví

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | SÚRAO

Zhruba 350 lidí v sobotu v Pačejově na Klatovsku protestovalo kvůli tomu, že jejich oblast Březový potok je jednou ze čtyř lokalit pro možnou stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu. Akce se zúčastnili obyvatelé i vedení dotčených obcí, zástupci kraje i obyvatelé sousedního Bavorska, kteří si tam jaderný odpad nepřejí. Od posledního protestu, který se konal zhruba před měsícem ve Velkém Boru, se nic nezměnilo, řekl ČTK starosta Chanovic Petr Klásek, který je jedním z hlavních organizátorů 17 let trvajících protestů.

"Lidé jsou zde naštvaní a zklamaní. Je to pro nás zásadní věc, která ovlivňuje lidem život v obcích, například zda tu budou investovat, bydlet či zakládat rodiny. Stále se ale nic neděje, o všem se rozhoduje pouze v Praze," řekl Klásek.

Při dnešní protestní akci se uskutečnil čtyřkilometrový pěší pochod a dvacetikilometrová jízda cyklistů z Pačejova do Maňovic. Místní vyjadřovali nespokojenost a rozdávali informativní letáky. "K blokování silnic jako u minulého protestu ale nedošlo," doplnil starosta.

"Těší nás ale velká podpora občanů Bavorska a také samozřejmě vedení kraje," řekl starosta. Na akci dnes osobně dorazil i bývalý plzeňský hejtman Josef Bernard nebo náměstek hejtmana Pavel Čížek.

Vedení obcí požadují po ministrovi průmyslu Karlu Havlíčkovi (za ANO) údajně slíbený speciální zákon o zapojení obcí do schvalovacího procesu. Ani to se ale podle starosty za poslední měsíc nezměnilo. "Jsou to plané sliby od ministra Havlíčka a vlády. Ministr sliboval, že lokalitu navštíví, ale zatím se tak nestalo. Ministerstvo nekomunikuje ani s vedením Plzeňského kraje, ve kterém máme podporu," uvedl Klásek.

Obcím vadí také nenávratné technické řešení úložiště. Původně se podle Kláska mluvilo o 300 hektarech, dnes už o 500 ha. Úložiště, v němž má být odpad desetitisíce let, chce Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) zprovoznit v roce 2065. Jeho konečné umístění má stanovit stát do roku 2025.

