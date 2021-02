Lidé v Kolíně se bouří proti plánovanému rozšíření asfaltovny

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Miaow Miaow / Wikimedia Commons Město považuje navýšení výrobní kapacity za nevhodné, protože se obává možného zhoršení kvality životního prostředí nebo narušení pohody bydlení a bezpečnosti občanů města.

Řada obyvatel Kolína se bouří proti plánované modernizaci a souvisejícímu rozšíření emulzní stanice, neboli asfaltovny v Kolíně. Spolek Kolínská 14 vytvořil proti plánovanému rozšíření internetovou petici, kterou dosud podepsalo přes 800 lidí. Se záměrem nesouhlasí ani vedení města, řekl ČTK starosta Michael Kašpar (Změna pro Kolín).

Asfaltovna patří společnosti Eurovia, která svůj záměr oznámila úřadům a čeká na posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Projekt se oficiálně jmenuje Modernizace emulzní a modifikační stanice. V rámci modernizace se má ale provoz také výrazně rozšířit, podle spolku Kolínská 14 se má například desetinásobně zvětšit skladovací kapacita horkých asfaltů. Spolek se obává i zvýšení zátěže z kamionové dopravy, předpokládá se, že okolními silnicemi bude projíždět zhruba 10 000 nákladních vozidel za rok.

Firma chce podle spolku také zvýšit roční výrobu na trojnásobek současného stavu, celkem tedy 65 000 tun asfaltových produktů ročně, vzniknout má také mísírna kamenné drti s kapacitou 15 000 tun ručně. "Při propočtech očekávané dopravy je třeba tato čísla zdvojnásobit, protože co se odveze jako prodaný výrobek, to se předtím doveze jako nakoupený polotovar," uvedl spolek Kolínská 14.

Záměr se nelíbí ani vedení města. "Stavíme se k tomuto záměru za město Kolín negativně. Společnost Eurovia prezentovala městu v minulém roce zcela jiný záměr, než je nyní k dispozici písemně v oficiální formě," řekl ČTK starosta Michael Kašpar.

Město již v rámci řízení EIA podalo připomínky. "Nelíbí se nám zejména navyšování kapacity horkých asfaltů, navyšování emisí, nepravdivá argumentace Eurovia ohledně ochranného pásma lesa, ve kterém se dle našeho názoru nachází. Zároveň v záměru není dostatečně posouzen vliv na dopravní zatížení. Stejně tak se navrhovatel dostatečně nevypořádává s problematikou ochrany podzemních vod," řekl Kašpar.

Město považuje navýšení výrobní kapacity za nevhodné, protože se obává možného zhoršení kvality životního prostředí nebo narušení pohody bydlení a bezpečnosti občanů města.

Podle mluvčí společnosti Eurovia Ivety Štočkové je modernizace emulzní stanice logickým a plánovaným krokem, stanice zde funguje již desítky let. "Tento projekt je součástí dlouhodobé strategie modernizace všech našich provozů, jejichž výsledkem má být jednoznačně ekologizace a zvýšení bezpečnosti výroby," uvedla Štočková.

Firma nyní plánuje, že projekt představí veřejnosti. "S ohledem na pandemii covid-19 a restriktivní opatření, která jsou kvůli ní přijata, v tuto chvíli hledáme vhodný způsob, jak s podrobnostmi seznámit místní občany," dodala mluvčí.

Asfaltovna je v blízkosti lesa v Borkách, který slouží pro rekreaci místních obyvatel. Eurovia podle Kašpara uvedla, že les má sloužit jako ochranné pásmo pro okolní obytnou zástavbu i k eliminaci emisí.

"Máme za to, že v oznámení není nikde vůbec vyhodnocen vliv záměru na uvedený lesopark Borky, tedy na navazující lesní porosty a lesní pozemky. Dále se v oznámení uvádí, že záměr nezasahuje do žádného ochranného pásma, nicméně se nachází méně jak 50 metrů od lesa, a tudíž zde zásah do ochranného pásma je. Tyto skutečnosti považujeme za zásadní nedostatek oznámení," uvedl starosta.

Občané i spolky mohou své připomínky k projektu podávat do 10. února.

Jaroslav Beneš kš

