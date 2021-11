Lidé v Srbsku protestují proti chystané těžbě lithia i znečištěnému ovzduší

Jarek Schindler 30.11.2021 10:41

To je všechno pěkné. Lidé protestují proti špatné kvalitě ovzduší, kterou mají na svědomí zastaralé hnědouhelné elektrárny, neekologické automobily či topení pevnými palivy v domácnostech.

Samozřejmě mají na to právo. Kdo by chtěl dýchat smog místo čistého vzduchu?

Kousek vedle zase protestují "aktivisté" proti těžbě lithia. Také na to mají právo. Jen by mě zajímalo jak například bez toho lithia a dalších chtějí zlepšovat to ovzduší. Ono se asi do budoucnosti bez toho lithia hned tak neobejdeme.

Jedním z důvodů znečištění vzduchu jsou neekologické automobily . Co se docílí blokádou silničních tahů, křižovatek? Jen víc těch neekologických aut bude delší dobu znečišťovat zbytečně vzduch. Vypadá to na opravdu dobrou práci ekoaktivistů.

Odpovědět