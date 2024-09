Lidé ve dvou obcích na Náchodsku v referendech odmítli fotovoltaickou elektrárnu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Obyvatelé obcí Rasošky a Nový Ples na Náchodsku v referendech odmítli výstavbu fotovoltaické elektrárny na polích v jejich katastru. Výsledky referend, které se konaly spolu s krajskými volbami, obce zveřejnily na svých webech . Obec Vlkov, v jejímž katastru by měla elektrárna také stát, hodlá referendum uskutečnit na jaře příštího roku.Fotovoltaickou elektrárnu, která by zabrala až 200 hektarů, by chtěla na polích mezi obcemi postavit firma Agrivolt Rasošky. Obcím, v nichž žije dohromady asi 1450 lidí, nabízí spolupráci, finanční kompenzace a lidem příspěvky na elektřinu.

V obci Rasošky, která má 700 obyvatel, lidé odpovídali na otázku, zda chtějí, aby obec vyjednávala s investorem a uzavřela s ním smlouvu, poskytne-li obci řadu benefitů. Například každoroční příspěvek na podporu obce ve výši deseti procent jejího rozpočtu, kompenzaci ceny elektřiny ve výši 10 000 korun za každé odběrné místo v obci, vybudování naučné stezky přes elektrárnu jako spojnici obcí Vlkov, Rasošky a Nový Ples a vybudování fotovoltaické elektrárny na obecní budově.

V obci Nový Ples s 350 obyvateli lidé odpovídali na otázku, zda má zastupitelstvo obce podnikat kroky směřující k podpoře výstavby elektrárny nejméně 400 metrů od zastavěného území a zda má dělat s tím související kroky k uzavření plánovací smlouvy s investorem elektrárny.

Z 284 oprávněných voličů v Novém Plese jich k referendu přišlo 177, tedy přes 62 procent. Záporně na otázku odpovědělo 130 hlasujících, tedy 73 procent. Obec Rasošky oznámila, že k referendu přišlo 55 procent voličů a z nich 74 procent odpovědělo záporně.

Zastupitelé Vlkova, který má asi 390 obyvatel, se na jednání 30. srpna pozastavili nad tím, že obce nepostupovaly v pořádání referend jednotně a zvolily i různé otázky. "Pro obec Vlkov je i nadále důležité respektování výsledků proběhlé petice a zachování stávajícího krajinného rázu," uvedli zastupitelé Vlkova v zápise. Otázku do jarního referenda chtějí ve Vlkově připravit ve spolupráci s právníky.

Petiční kampaň proti stavbě elektrárny se konala zhruba před rokem. "V Rasoškách se vyslovilo proti záměru 340 voličů. Ve Vlkově 234 voličů a na Novém Plese se vyslovilo proti záměru 170 voličů," uvedl dříve mluvčí petičního výboru Vítězslav Holínský. Odpůrcům vadí zabrání zemědělské půdy, mají obavu ze snížení hodnoty svých nemovitostí, znehodnocení krajinného rázu či vzniku takzvaných tepelných ostrovů.

Firma Agrivolt Rasošky záměr představila loni na jaře. Projekt označuje za propojení moderní energetiky a ekologického hospodaření. Elektrárna by měla přijít zhruba na 2,5 miliardy korun a měla by mít výkon až 140 megawattů. V budoucnu by tak patřila k největším v Česku.

Zástupci firmy se na setkáních s lidmi snažili jejich obavy rozptýlit. "Chceme to řešit jako partnerský projekt, obcím i lidem nabízíme příjem," řekl loni v Novém Plese jednatel společnosti Radim Syrovátko. Lokalita je podle Agrivoltu pro postavení solárního parku vhodná. Má sníženou bonitu půdy a je možné ji snadno napojit na síť velmi vysokého napětí. Důležité je i to, že část ploch k výstavbě elektrárny již společnost vlastní. U ostatních ploch počítá s pronájmem. Na přípravě projektu elektrárny, která by v místě měla stát 25 až 30 let, firma pracuje od roku 2021.

Spolumajiteli Agrivoltu Rasošky jsou pražská energetická skupina Decci, společnost Aluinvest z Nového Města nad Metují a společnost Beas Choustníkovo Hradiště, která má v Královéhradeckém kraji dvě pekárny a podniká i ve fotovoltaice. Beasu patří i zemědělský podnik v Rasoškách.

