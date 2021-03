Lidé věnovali za tři týdny zlínské zoo osm milionů korun

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Herbert Frank / Herbert Frank / Wikimedia Commons Zlínská zoo stejně jako ostatní zahrady v Česku již dříve upozornila na negativní dopady opatření spojených s pandemií koronaviru. Zahrady nemají kvůli uzavření areálů příjmy ze vstupného a dostaly se do finančních problémů.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Lidé věnovali za tři týdny zlínské zoologické zahradě osm milionů korun. Právě díky pomoci veřejnosti se zlínská zoo může vrátit na jeden až dva měsíce do provozu bez omezení a nemusí nyní řešit žádné krizové scénáře, sdělila mluvčí zahrady Romana Bujáčková.

Zlínská zoo stejně jako ostatní zahrady v Česku již dříve upozornila na negativní dopady opatření spojených s pandemií koronaviru. Zahrady nemají kvůli uzavření areálů příjmy ze vstupného a dostaly se do finančních problémů, nemohly přitom žádat o kompenzace. Zlínská zahrada nedávno uvedla, že má peníze jen do konce dubna a hrozí, že bude muset přijmout krizová provozní opatření.

"Chtěl bych všem našim příznivcům velmi poděkovat, hluboce si jejich podpory vážíme. I nadále budeme usilovat, aby zoologické zahrady byly zařazeny do kompenzačních programů, například Covid 2020-2021. Náš další velký cíl je včasné otevření venkovních areálů se všemi pravidly platnými pro pobyt ve veřejných prostranstvích, jak například již od února funguje zoo Vídeň," uvedl ředitel Zoo Zlín Roman Horský.

Poté, co zahrady v posledních dnech upozorňovaly na svou špatnou situaci, ministerstva životního prostředí a financí dnes oznámila, že se dohodla na zvýšení dotací pro 28 licencovaných zoo v Česku o 50 milionů na celkem 80 milionů korun. Peníze jsou určené především na krmivo zvířat. Pro zlínskou zoo by to mělo znamenat čtyři miliony korun.

reklama