Lidé z Hrušek a Moravské Nové Vsi vysázeli 212 hrušní v obnovené aleji

Silnici spojující Hrušky a Moravskou Novou Ves na Břeclavsku lemuje od včerejšího dne 212 hrušní. Původní alej podél cesty stála do loňského června, kdy ji zničilo tornádo. Za podpory Nadace Partnerství se do obnovy aleje zapojilo asi 120 lidí. Nešlo zdaleka pouze o místní, pomoci přijeli i dobrovolníci mimo Podluží.

"Alej tady byla od josefínských reforem, před 20 lety ji obec obnovila, to byla ale převážně jabloňová. Ještě před deseti lety jsem v aleji dělal kurzy řezu stromů a co chybělo, jsme dosazovali hrušněmi. Tornádo ale všechno vzalo," řekl ČTK Petr Tichý z Hrušek, který je iniciátorem výsadby.

Ve směru od Hrušek lidé do připravených jamek zasadili 112 hrušní, ve směru od Moravské Nové Vsi to bylo 100 hrušní. Stromky patří ke 40 různým odrůdám a Petr Tichý do budoucna plánuje ke stromům umístit QR kódy s informací o jednotlivých odrůdách. Díky finanční podpoře Nadace Partnerství a Škody Auto mohly obce nakoupit nejen samotné stromky, ale také veškeré doplňky pro jejich dobrý růst i ochranu.

"Díky tomu jsme si mohli vybrat kvalitní kůly i oplocenky, nakoupit kořenovou výživu i hydrogely, které vážou vodu v období sucha. U nás je poměrně suchá oblast a je tak třeba zvýšená péče, aby se stromky uchytily," doplnil Tichý.

Zatímco hrušečtí sázeli stromky po obou stranách cesty, od Moravské Nové Vsi se sázelo pouze po jedné straně. "Na našem katastru leží větší část silnice, museli bychom naráz zasadit 200 stromků, což je hodně. Rozhodli jsme se druhou část nechat na příští rok. Jsme rádi, že alespoň tady je možné zeleň obnovit. V centru obce to zatím není možné, energetici pokračují v kabelizaci vedení," doplnil Rostislav Silný z Moravské Nové Vsi. Stejná situace je i v Hruškách.

Nadace Partnerství a Škoda Auto společně zaplatily šest projektů celkem za milion korun v obcích postižených loňským tornádem. Tři se uskutečnily loni, tři letos.

Tornádo o rychlosti přes 300 kilometrů za hodinu zasáhlo loni 24. června Břeclavsko a Hodonínsko. Zemřelo šest lidí, zničeno bylo 1200 domů, z nichž asi 200 muselo k zemi.

