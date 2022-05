Lidem v Jirkově vadí žabí kvákání, sepsali kvůli tomu petici

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Matteo photos / Shutterstock Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Do uměle vybudovaného okrasného jezírka na pozemku zahradního centra v Jirkově na Chomutovsku se nastěhovaly žáby. Lidem z nedalekého panelového domu však vadí jejich kvákání, sepsali proto petici. Dokumentem s asi 30 podpisy se zabývá městských úřad.

V petici, kterou má ČTK k dispozici, stojí, že žabí kvákání každoročně narušuje noční klid a spánek obyvatelům v přilehlé oblasti. "Pro nesnesitelný hluk trvající od večera do rána není ani možné mít na noc pootevřená okna," stěžují si signatáři. Autor petice Jiří Šindelář dále v petici napsal, že žabí kvákání do městské obytné oblasti nepatří.

Peticí se aktuálně zabývá odbor životního prostředí radnice. Jednou z možností podle vedení města je, že majitelé zahradnictví žáby z jezírka přesunou do některé z okolních nádrží. "Naproti zahradnímu centru stojí panelák, kde jsou asi dva nebo tři vchody. Podle mě to těmto lidem asi vadí," řekla ČTK místostarostka města Dana Havlátková Jurštaková (ODS). "Věřím, že to může být nepříjemné," dodala.

Zahradní centrum dalo jezírko vybudovat před několika lety jako ukázku své práce. Lidé si u něj mohou při nákupech odpočinout. "Jezírko tam je přes pět let a každé jaro řešíme, že si někteří lidé v panelákách stěžují," řekla ČTK vedoucí centra Petra Kostelejová. Uvedla, že žáby si pro své námluvy vybraly nádrž samy, centrum je tam nevypustilo. "Nevím, co bychom s nimi měli udělat, vyhodit je nemůžeme. Na druhou stranu za tím panelákem je přivaděč, což je uměle vytvořený vodní tok a žáby tam jsou také. Předpokládám, že kvákají stejně jako u nás," podotkla vedoucí. Obojživelníci navíc nádrž opouštějí, pracovníci totiž každoročně jezírko čistí vysokotlakým proudem. Odstranění žab z jezírka by tak podle Kostelejové bylo kontraproduktivní.

Pokud by přišlo na stěhování zvířat, musel by s tím podle Zlaty Vančurové z jirkovského odboru životního prostředí souhlasit krajský úřad. "Z hlediska ochrany přírody v podstatě není důvod zasahovat, protože migrace žab je přirozená záležitost," uvedla Vančurová. Doplnila, že se vypraví na místo, aby zjistila, jaké druhy obojživelníků v jezírku jsou.

Obdobný názor zastává Martin Třešňák z Českého svazu ochránců přírody. "Všechny druhy obojživelníků, co se u nás vyskytují, všechny druhy žab, čolků i mlok, patří mezi takzvané zvláště chráněné druhy podle zákona o ochraně přírody a k jejich manipulaci či odchytu musí být vystavena výjimka od místně příslušného orgánu ochrany přírody," řekl Třešňák. "Z našeho úhlu pohledu by bylo nejlepší, kdyby se tam naučili s těmi zvířaty žít," doplnil. Přesun by zřejmě znamenal, že se žáby do jezírka dříve či později opět vrátí.

reklama