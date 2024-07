Vláda chce omezit užívání pyrotechniky, není shoda na regulaci prodeje

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Vláda chce zakázat prodej pyrotechniky na tržnicích a omezit její používání v určitých lokalitách. Zatím ale není shoda na možném omezení prodeje silných petard a raket pouze pro osoby s odbornou způsobilostí, řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Očekává, že o sporném bodu rozhodne hlasování ministrů."Nechceme, a jednoznačně tam máme shodu, prodávat pyrotechniku na tržnicích. Chceme omezit, a tam máme také dohodu, používání kategorie F2, aby nemohla být používána kolem zoo, nemocnic, domů pro seniory nebo zařízení, kde se chovají zvířata," řekl Hladík. Do kategorie pyrotechniky F2 spadají fontány, petardy, rakety, malé římské svíce nebo kompaktní baterie, jejichž pyrotechnická nálož nepřesahuje 200 gramů. Koupit je mohou lidé od 18 let.

Podle Hladíka zatím vláda nenašla shodu na možném omezení prodeje pyrotechniky kategorie F3, kterou nyní mohou koupit osoby starší 21 let a patří do ní například velké fontány, velké římské svíce, silnější petardy, velké rakety a větší kompaktní baterie. Hladík upozornil, že Německo, Rakousko nebo Slovensko podmiňují nákup této pyrotechniky odbornou způsobilostí, Polsko stejné omezení zvažuje.

"Pro nás je problém, že sem jezdí Němci, Slováci, tady si kupují to, co je u nich zakázáno, a odpalují to, protože to ve svých zemích dělat nemohou. To mi nepřijde správně, proto kategorii F3 chceme dát jen těm, kteří mají oprávnění," řekl ministr životního prostředí.

Pro omezení prodeje pyrotechniky kategorie F3 se vyslovil i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). "Vzhledem k ochraně veřejného zdraví, vzhledem k tomu, že dochází k poranění dětí a je to nebezpečné, tak jsem spíš pro tu přísnější variantu," řekl.

Zákon o pyrotechnice, který by vláda dnes měla projednat, kromě omezení pravidel prodeje a používání pyrotechniky stanovuje také trestní postih za neoprávněnou výrobu, opatření či přechovávání pyrotechnických výrobků kategorií vyhrazených pro užití profesionály či profesionálními umělci. Definuje také činnosti, které budou spadat pod pojem "zacházení s pyrotechnickými výrobky".

