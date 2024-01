Ministr Výborný chce zpřísnit pravidla pro používání pyrotechniky

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Skitterphoto / Skitterphoto / Pixabay

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) chce zpřísnit pravidla pro prodej a používání zábavní pyrotechniky. Oznámil to dnes na sociální síti X. Jako inspiraci uvedl slovenský zákon, který od letošního roku zakazuje prodej petard a dalších vybraných hlučných pyrotechnických výrobků a také používání tohoto zboží. Chtěl by například omezit prodej pyrotechniky, kterou si již nyní mohou koupit jen dospělí, na specializované obchody. Hodlá také řešit, kdo by tuto pyrotechniku mohl odpalovat.

"Budu iniciovat výrazné zpřísnění pravidel pro prodej a používání zábavní pyrotechniky," oznámil Výborný. Svou iniciativu zdůvodnil případy zranění či úhynu zvířat v důsledku použití tohoto zboží. Chce vést diskusi o omezení dostupnosti pyrotechniky, kterou si mohou pořídit lidé starší 18 či 21 let. "Prodávat by se například mohla jen ve specializovaných prodejnách, nikoli ve stáncích nebo běžných supermarketech," napsal ministr.

Výborný uvedl, že téma již probíral s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou (STAN) a ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem (KDU-ČSL).

Na Slovensku je odpalování pyrotechniky dvou kategorií, do kterých patří petardy, baterie petard, římské svíce a obdobné zboží, jehož hlavním efektem je hluk, od letošního 2. ledna celoročně zakázáno. Další vybrané pyrotechnické výrobky je možné používat jen po dobu osmi hodin na přelomu roku a nikoli v blízkosti například zdravotnických a sociálních zařízení, chovů hospodářských zvířat a zoologických zahrad.

Evropská pravidla dělí ohňostroje do čtyř kategorií podle nebezpečí, které představují. Do první kategorie spadají například bouchací kuličky, mohou si je koupit už mladí od 15 let. Ve druhé kategorii, dostupné lidem od 18 let, jsou petardy či římské svíce. K ohňostrojům s označením F3 se řadí dělobuchy a menší kulové pumy, které si mohou pořídit lidé od 21 let věku. Ohňostroje čtvrté kategorie jsou v EU povoleny pouze pyrotechnickým profesionálům.

Česko bylo podle analýzy projektu Evropa v datech z roku 2019 sedmým největším vývozcem zábavní pyrotechniky na světě s vyvezenými ohňostroji za 233 milionů korun. V Evropě bylo v tomto ohledu na prvním místě Nizozemsko (1,2 miliardy korun). Nejpřísnější jsou regulace v Irsku, kde si lze koupit maximálně bouchací kuličky či pistolové kapsle.

