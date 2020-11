Lidi neblázněte, horská příroda neunese všechno, vzkazuje ředitel Krkonošského národního parku

Lukas B. 9.11.2020 14:11

poučení z krizového vývoje (aneb kdo by to jen čekal, zakarantenováno je do zblbnutí a je hnusná inverze):

1. předpověď počasí si může zjistit nejen turista, ale i pracovník státní správy, a od úterka (nebo kdy ta tendence počasí byla jasná) mobilizovat posily, třeba i z řad dobrovolných hasičů

2. elektrokolo nemá ve vrcholových partiích krkonoš co pohledávat (snad s výjimkou starobních a invalidních důchodců).

3. rovněž tak bych očekával, že se při takové předpovědi vypnou lanovky a autobus na špindlerovku a vrbatku (když už se kompenzuje kdeco bůhvíkomu, určitě by se našlo pár drobtů spadlých pod stůl pro pec a špindl). kdo tam vyjde/vyjede by fair means, ten tam patří.

4. klínovky a bicykl, to je letitej průser. fakticky jde o pár stovek metrů první zónou (postaru), po vozové cestě sjízdné osobákem, s nedořešenými pozemky, a faktický zmpákt na gáju je nulanulanic, a níže pár kilometrů penetračního makadamu (lesácké asfaltky) využívané dopravní obsluhou klínovek. jo bajk na zelené značce v kotelních jamách nebo na povalech od luční ke slezskému domu, to je silný kafe i na mě, ale cesta sjízdná pro osobák?

Odpovědět