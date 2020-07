Lidovci chtějí, aby zákaz klecového chovu slepic byl celounijní

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Aumsama / Shutterstock Sněmovna bude pravděpodobně tento týden hlasovat o zákazu klecových chovů slepic v Česku. Pokud jej schválí, mohl by platit za pět let, pravděpodobněji ale až od roku 2033.

Lidovci chtějí v Evropském parlamentu prosadit, aby zákaz klecového chovu slepic zavedla celá Evropská unie, a to ke stejnému datu, k jakému ho zakáže Česko. Cílem je zamezit znevýhodnění českých zemědělců, řekli předseda KDU-ČSL Marian Jurečka a lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová.

"Pro nás je důležité, abychom udělali maximum pro to, aby podmínky byly stejné ve všech zemích Evropské unie," řekl Jurečka. Lidovci se podle něj pokusí v Evropské lidové straně, která je nejsilnější frakcí europarlamentu, prosadit celounijní zákaz klecových chovů.

Šojdrová zdůraznila, že kromě zákazu klecových chovů slepic v celé EU chce zajistit i omezení dovozu vajec od slepic z klecových chovů z mimounijních zemí. Chce jednat také o finanční podpoře pro zemědělce, kteří budou klecové chovy rušit a přecházet na jiný druh chovu slepic.

Sněmovna bude pravděpodobně tento týden hlasovat o zákazu klecových chovů slepic v Česku. Pokud jej schválí, mohl by platit za pět let, pravděpodobněji ale až od roku 2033. Zastánci zákazu argumentují tím, že nosnice v klecích mají nevyhovující podmínky. Odpůrci zase poukazují na to, že by tento krok poškodil české chovatele vůči zahraničním.

