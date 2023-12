Linka na výrobu tuhého paliva z odpadu v Prostějově bude posuzována podle EIA

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Projekt linky na výrobu tuhého alternativního paliva (TAP) z odpadu, kterou chce v průmyslovém areálu nedaleko hlavního vlakového nádraží v Prostějově vybudovat firma FCC ČR, bude kvůli možnému negativnímu dopadu na okolí posuzován podle zákona o vlivu staveb na životní prostředí EIA. Investor bude muset v projektu zohlednit vznesené připomínky a požadavky. Rozhodl o tom krajský úřad v Olomouci. ČTK informaci získala z databáze EIA

Plánovaná technologie má v Prostějově zpracovat až 50 000 tun odpadu za rok. Společnost FCC ČR původně plánovala vyrábět TAP v Biskupicích u Prostějova, kvůli odporu obyvatel a zastupitelstva ale od záměru nakonec upustila.

Linku na TAP chce firma FCC ČR instalovat v areálu bývalé Vitany, který vlastní její dceřiná společnost. "Cílem záměru je vybudování linky na výrobu TAP pro využití ve fluidních kotlích a cementářských pecích, která bude zpracovávat energeticky využitelné odpady kategorie O, tedy bez nebezpečných vlastností," stojí v oznámení FCC ČR. Linka má zpracovávat komunální odpad, materiálově nevyužitelné živnostenské a průmyslové odpady i zbytky z třídění druhotných surovin.

Posouzení projektu podle zákona EIA požaduje prostějovská radnice. "Pro pokračování přípravy záměru v uvažované lokalitě považujeme za nezbytné doplnit předkládané podklady a dokumenty, kterými se prokáže, že záměr jakýmkoliv způsobem nezhorší hlukové poměry, kvalitu ovzduší a životního prostředí ve městě Prostějově," uvedla. Odborníci z krajského úřadu podotkli, že linka na TAP má být postavena v části města, kde znečištění ovzduší často překračuje povolené limity. Technologie instalovaná 250 metrů od obytné zástavby by byla zdrojem dalších tuhých znečišťujících látek i oxidů dusíku.

Podobné připomínky má prostějovský spolek AJDONY. Upozornil, že zpracovatelská kapacita 50 000 tun odpadu ročně je uvedena pouze obecně. "Prostějov produkuje 10 000 tun odpadu ročně. Je zřejmé, že se další desítky tisíc tun odpadů budou do Prostějova svážet z externích lokalit, přičemž není upřesněno odkud a ani složení do města dovážených odpadů není nikde specifikováno," uvedl spolek. Podle něj je třeba také vyjasnit počet nákladních automobilů nutných k dopravě odpadu do zařízení.

Firma FCC nejdříve chtěla vyrábět TAP v nedalekých Biskupicích a odvážet ho ke spálení do teplárny v Přerově. Obecní zastupitelstvo s tím ale vyslovilo nesouhlas. V obci vznikla petice, podepsalo ji přes 2000 lidí. Společnost FCC poté od plánované investice v Biskupicích ustoupila. Chystanou zpracovatelskou kapacitu v Biskupicích původně nabídla i prostějovské radnici, která odešla ze Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje. Tato krajská firma vlastněná samosprávami zajistí pro města a obce společnou likvidaci odpadu poté, co budou zpřísněny podmínky pro nakládání s odpady. Své rozhodnutí vedení radnice zdůvodnilo tím, že má od firem FCC a PGP Terminal nabídky na ekonomicky výhodnější likvidaci odpadu.

