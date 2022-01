Litva by podle prezidenta mohla zvážit stavbu malých jaderných reaktorů

Zdroj | Depositphotos Litva do roku 2009 provozovala v Ignalině jadernou elektrárnu ze sovětské éry, kterou však musela na žádost EU zavřít. Z následných plánů na výstavbu nové elektrárny u města Visaginas nakonec sešlo.

Litva by mohla v budoucnu zvážit stavbu malých jaderných reaktorů, uvedl litevský prezident Gitanas Nauséda. Učinil tak v reakci na návrh Evropské komise (EK)z minulého týdne, který za určitých podmínek zařazuje jádro a zemní plyn mezi zelené investice.

"Z postoje ostatních zemí, jak jsme je probírali v rámci Evropské unie, vidím, že myšlenky na jadernou energetiku zažívají určitou renesanci a že značná část zemí EU hovoří o výstavbě jaderných reaktorů," uvedl Nauséda, kterého cituje agentura BNS. Litva by podle prezidenta mohla zvážit výstavbu takzvaných malých modulárních reaktorů (SMR).

Jako země, které učinily ve věci výstavby nových jaderných elektráren "určitá rozhodnutí", jmenoval prezident Estonsko a Nizozemsko. Podle Nausédy by Litva měla zvážit návrat k jádru mimo jiné proto, aby zabránila budoucímu nárůstu cen energií.

Litva do roku 2009 provozovala v Ignalině jadernou elektrárnu ze sovětské éry, kterou však musela na žádost EU zavřít. Z následných plánů na výstavbu nové elektrárny u města Visaginas nakonec sešlo. Pobaltská republika Estonsko už několik let usiluje o výstavbu jedné nebo více malých jaderných elektráren s reaktorem o výkonu do 300 megawattů.

Záměrem Bruselu je takzvanou taxonomií mimo jiné poskytnout investorům lepší představu o tom, do jakých technologií se vyplatí vložit peníze. Opatření, k němuž vyjadřují výhrady Německo, Rakousko a Španělsko, musí schválit kvalifikovanou většinou členské státy a prostou většinou Evropský parlament.

