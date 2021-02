Lokalita Hrádek zvažovaná pro úložiště se rozšířila o obce Boršov a Mirošov

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | wellphoto / Shutterstock V Mirošově se 160 obyvateli se už dopisem zabývalo obecní zastupitelstvo. "Samozřejmě jsme proti tomu," řekl ČTK starosta Lukáš Fíla k možné stavbě úložiště.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Lokalita Hrádek, která zůstala v seznamu čtyř míst v Česku zvažovaných pro hlubinné úložiště jaderného odpadu, se rozšířila na území osmi obcí. Nově tam spadají i obce Boršov a Mirošov na Jihlavsku. Jak ČTK řekli jejich starostové, oficiální dopis s tímto oznámením dostali od Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) v lednu. Obě obce už kdysi do zvažované lokality spadaly, ale pak vypadly.

V Mirošově se 160 obyvateli se už dopisem zabývalo obecní zastupitelstvo. "Samozřejmě jsme proti tomu," řekl ČTK starosta Lukáš Fíla k možné stavbě úložiště. Uvedl, že Mirošov spadal do zvažovaného území pro úložiště už před lety. V roce 2007 kvůli tomu bylo v obci referendum, lidé se podle starosty tehdy vyjádřili jednoznačně, že úložiště nechtějí.

V Boršově trvale žije 170 lidí. "V zastupitelstvu budeme tuto situaci teprve projednávat za 14 dní," řekl starosta Zdeněk Kos.

Změny ČTK potvrdila mluvčí správy úložišť Martina Bílá. "K částečné změně hranic tzv. polygonů, tedy území, na nichž by měly v budoucnu probíhat detailní geologické, hydrogeologické a geofyzikální mapování a práce, došlo na základě pečlivého hodnocení odborníků," uvedla. SÚRAO bude žádat o stanovení průzkumných území v nově definovaných hranicích, na tato území jsou podle mluvčí také vázané zákonné příspěvky obcím.

Lokalita Hrádek dále zasahuje území obcí Dolní Cerekev, Cejle, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov a Rohozná. V posledních letech se úložišti brání společně, i s odkazem na evropské rozvodí. Odvolávají se na to, že voda z jejich území odtéká do povodí vodárenských nádrží. "Nový polygon byl fakticky rozšířen do sousedství vodní nádrže Hubenov, což je klíčový zdroj pitné vody nejen pro Jihlavu, ale pro celé Jihlavsko," sdělil dnes ČTK jejich právní zástupce Luboš Kliment.

Do loňska se v souvislosti s úložištěm v ČR uvažovalo o devíti místech. Snížení počtu na čtyři loni v červnu schválila Rada Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) a v prosinci i vláda. V tomto zúženém seznamu zůstaly dvě lokality na Vysočině, kromě Hrádku i Horka na pomezí Třebíčska a Žďárska. Průzkumné práce by se měly dělat také v lokalitě Janoch u jihočeského Temelína a Březový potok na Klatovsku.

Úložiště, v němž by měly být trvale v hloubce půl kilometru uloženy tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, má v ČR vzniknout do roku 2065.

reklama