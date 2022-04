Luskouni přiletí podle ředitele pražské zoo Bobka do Prahy ve čtvrtek

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Taipei Zoo Samice Luskouna v ZOO v Taipei.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Luskouni, kteří budou k vidění v pražské zoologické zahradě, přiletí do české metropole ve čtvrtek. Na twitteru a facebooku to uvedl ředitel pražské zoo Miroslav Bobek. Dvojice luskounů krátkoocasých do Prahy dorazí ze zoologické zahrady v tchajwanské metropole Tchaj-pej. Chovný pár šupinatých savců bude obývat expozici Indonéská džungle.

Po příletu do Prahy čeká samce a samici luskouna karanténa. Po jejím ukončení budou zvířata představená veřejnosti. Podle ředitele Bobka budou návštěvníci zoo v Troji moci luskouny v expozici Indonéská džungle pozorovat od poloviny května. Dvojice v přírodě ohroženého druhu měla do Prahy přicestovat podle dřívějších plánů už v zimních měsících. Dovoz luskounů z Tchaj-peje ale podle Bobka zkomplikovala mimo jiné pandemie covidu-19 a následně situace související s válkou na Ukrajině, kterou napadlo Rusko.

Dar dvou luskounů je podle primátora Prahy Zdeňka Hřiba (Piráti) součástí spolupráce mezi Prahou a jejím partnerským městem Tchaj-pej. Metropole podepsaly partnerskou smlouvu v roce 2020. Minulá pražská garnitura v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) usilovala o zapůjčení pandy z Číny, v roce 2016 také město uzavřelo sesterskou smlouvu s Pekingem. Smlouva obsahovala klauzuli, že Praha uznává jednotu Číny. Nynější vedení města v čele s Hřibem chtělo ze smlouvy s Čínou tento článek odstranit, což Peking odmítl. Než Praha stačila smlouvu vypovědět, učinila tak druhá strana.

Luskoun je šupinatý savec, který se živí mravenci a termity. Nyní je na pokraji vyhynutí a patří mezi nejčastěji pašovaná zvířata. Nejvíce se s luskouny obchoduje v Číně, Malajsii, Hongkongu a ve Vietnamu. Mezinárodní svaz ochrany přírody (International Union for Conservation of Nature - IUCN) řadí mezi ohrožené druhy všech osm asijských a afrických druhů luskounů. Za posledních deset let byl odhadem uloven více než milion jedinců tohoto druhu. Důvodem je to, že příslušníci některých tradičních asijských a afrických kultur připisují šupinám luskounů léčivé účinky. Šupiny mají pomáhat například s kožními problémy, s artritidou i astmatem. Tito savci vzhledem připomínající šišku se ale loví i kvůli masu. Někteří Asiaté ho považují za luxusní delikatesu a symbol bohatství a vyššího společenského postavení.

Pražská zoologická zahrada spolu se zoo v Olomouci a Ostravě patří mezi hlavní partnery programu Trenggiling Conservation Program (TCP). Ten má mimo jiné za cíl snížit ilegální obchod s luskouny ostrovními skrze edukaci obyvatel Sumatry a vybudovat záchranné a rehabilitační centrum pro luskouny. Program na záchranu luskounů zaštiťuje indonéská nadace PASAL Foundation, kterou v roce 2017 založili čeští ochránci přírody.

reklama