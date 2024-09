Lužnice z Rožmberku začala přetékat bezpečnostním přelivem

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Rybník Rožmberk na Jindřichohradecku začal dnes před 10:00 přetékat bezpečnostním přelivem. Voda se volně rozlévá do krajiny. Bude trvat několik hodin, než se řekou Lužnice dostane do první obce, kterou je Lužnice na Jindřichohradecku s přibližně 400 obyvateli. ČTK to dopoledne řekla její starostka Tereza Širhalová.Rožmberkem, který je největším českým rybníkem a patří Rybářství Třeboň, protéká Lužnice. Stoupání hladiny pod rybníkem bude pozvolné. "Dnes by se k nám voda dostat neměla. Spíš to odhadujeme na noc nebo na středu," řekla starostka. Dále po proudu Lužnice se nachází větší město Veselí nad Lužnicí na Táborsku, jehož části za určitých podmínek při velkém stoupání hladiny hrozí evakuace.

"Zatím zůstává situace stejná, což znamená, že k evakuaci nevyzýváme, ale pohotovost přetrvává. Experti by měli vypočítat model, podle něhož bychom věděli, jak se bude v následujících hodinách a dnech vše vyvíjet," řekl ČTK starosta Veselí nad Lužnicí Vít Rada (BEZPP, za Jihočechy 2012). Evakuace ve městě by se týkala přibližně tisícovky obyvatel z Alšova nábřeží a okolí. Nastala by ve chvíli, kdy by hrozilo, že se voda dostane před protipovodňové zábrany, které mají zabránit padesátileté vodě.

V obci Lužnice by rozlitý Rožmberk mohl zasáhnout jen pár objektů. "Odhadujeme asi deset domů a přibližně 15 rekreačních objektů. Voda se dostane zřejmě i do místního kempu. Zatím však nikdo nedokáže odhadnout, jak vysoko hladina stoupne, voda se zde rozlévá velmi pomalu," řekla Širhalová. Dodala, že do Rožmberku stále přitéká velké množství vody, což způsobily pondělní srážky, kdy silně pršelo i v nedalekém Rakousku, kde Lužnice pramení.

Na jihu Čech platí dnes dopoledne nejvyšší povodňový stupeň na více než dvou desítkách stanic. Nejvyšší povodňový stupeň dosáhly Blanice, Vltava, Malše, Stropnice, Lužnice a Nežárka.

