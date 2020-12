Má být prospěšnost potravin uváděná pomocí semaforu? MZe je proti

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Ralph . / Flickr.com Evropská komise chce do konce roku 2022 vytvořit společný grafický systém hodnocení výživové hodnoty potravin povinný pro všechny členské státy. Nutri-Score převádí nutriční hodnotu do jednoduchého kódu, přičemž písmeno A v zeleném poli představuje zdravější potravinu, naopak E v červeném poli potravinu nejméně prospěšnou. Toto značení připomínající semafor zavedla už Francie, Belgie či Španělsko.

Odborníci na výživu navrhují zavést v Česku jednodušší značení potravin pomocí takzvaného Nutri-Score systému. Ten potraviny označuje na přední straně obalu písmeny A až D a barvami od zelené, přes žlutou až po červenou. Odborníci si od něj slibují, že pomůže lidem vybrat si snadno zdravější potraviny a zároveň vytvoří tlak na výrobce, aby měnili složení potravin. Značení už používají někteří výrobci. Proti jeho zavedení je ale ministerstvo zemědělství, podle něj určité potraviny znevýhodňuje. Zavedení tohoto značení se diskutuje i na úrovni EU.

Na neformálním zasedání ministrů zemědělství EU na konci srpna se o zavedení systému Nutri-Score diskutovalo. Itálie společně s Českem a dalšími pěti zeměmi jej odmítla. Řím ho považuje za diskriminační vůči některým tradičním potravinám jako je olivový olej nebo parmská šunka, které by kvůli vysokému obsahu tuku a soli byly v semaforovém označení spíše v červených barvách, tedy mezi méně zdravými potravinami.

K zavedení tohoto značení se s odkazem na zkušenosti z jiných zemí a vědecké studie přiklání Jiří Ruprich, vedoucí Centra zdraví, výživy a potravin Státního zdravotního ústavu. Podle Rupricha je nynější uvádění výživových hodnot v tabulce zpravidla na zadní straně obalu pro mnohé spotřebitele informativní, ale nesrozumitelné a lidé nemají čas údaje o energetické hodnotě, množství tuků, sacharidů, bílkovin a soli a dalších parametrů během nákupu prostudovat. Zjednodušení formou jakéhosi semaforu by podle něj mohlo lidem pomoci vybrat si zdravější potraviny a zlepšit špatné stravovací návyky české populace. "Samozřejmě, že ten systém není dokonalý. Ale jakákoliv prevence, i když nedokonalá, ušetří peníze zdravotnictví a zlepší kvalitu života. Protože jedna koruna do prevence znamená úsporu nejméně čtyři koruny ve zdravotní péči," řekl ČTK Ruprich. Domnívá se rovněž, že by zavedení tohoto transparentního značení motivovalo výrobce, aby změnili složení u některých potravin a mohli mít na obalu "zelenou".

Špatné stravovací návyky, jako je nízká konzumace ovoce a zeleniny a vysoká spotřeba soli, přispívají v Česku k 27 procentům všech úmrtí, což je výrazně nad průměrem EU, který činí 18 procent. Uvádí to studie Česko - Zdravotní profil země 2019. Společně s malou pohybovou aktivitou je jednou z příčin vysokého výskytu obezity. Tou v ČR trpí asi pětina populace, což je asi o pět procentních bodů více než je průměr EU.

Ruprich upozorňuje na to, že v Česku se sice dlouhodobě zvyšuje střední délka života neboli také naděje, kolika let se lidé dožijí, lidé ale často řadu let života tráví v nemoci. Podle studie mohli Češi ve věku 65 let v roce 2017 očekávat, že budou žít dalších 18,1 roku. Více než polovinu této doby však stráví s chronickým onemocněním či zdravotním omezením a to je více než v některých dalších zemích Evropy.

Proti značení pomocí semaforu je ale tuzemské ministerstvo zemědělství, považuje ho za příliš zjednodušující. "Tento systém může být proto diskriminační i pro kvalitní potraviny, potraviny se značkami kvality, potraviny které mají legislativou stanovené vlastnosti a složení atd. Systém také nezohledňuje denní míru konzumace potraviny, proto i např. olivový olej nebude na stupnici Nutri-Score označen jako velmi zdravá potravina," napsal ČTK mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Úřad podle něj nepodporuje rozšíření tohoto značení jako jednotného unijního systému a nebude jeho používání doporučovat ani na národní úrovni.

Mezi zastánci semaforového značení jsou někteří výrobci a prodejci potravin. Kvůli odmítavému postoji českých úřadů jej ale používají spíše okrajově. "Nestlé preferuje Nutri-Score jako jednotný evropský systém značení, což tedy znamená, že v budoucnu bychom uvítali toto značení i v ČR. Podle našeho názoru nejen pomáhá spotřebitelům ve vyváženém stravování, ale zároveň i urychluje reformulace, tedy lepší složení výrobků. Výrobci se zákonitě snaží dosáhnout lepšího skóre v porovnání s konkurencí," napsal ČTK mluvčí Nestlé Robert Kičina.

U některých produktů svých privátních značek systém na Slovensku používá obchod Kaufland a podle mluvčí Renaty Maierl jej chce zavést i v Česku. Zatím jen na několika produktech jej v Česku má také výrobce jogurtů Danone. "Společnost Danone již začala zavádět systém označování Nutri-Score na svých produktech v několika evropských zemích. Jak a v jaké míře se zapojíme i v Česku ještě záleží na dalších jednáních," dodal Marián Jánoš, jednatel pro Česko, Slovensko a Maďarsko.

