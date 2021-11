Macron vybídl největší znečišťovatele ke zvýšení klimatických cílů

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Simon Dawson / No 10 Downing Street / Flickr "Klíčové pro příští dva týdny je otázka, zda největší producenti emisí, jejichž národní strategie nejsou v souladu s naším cílem 1,5 stupně (udržet oteplování na hranici 1,5 stupně Celsia ve srovnání s předindustriální érou), zvýší své ambice," řekl.

Francouzský prezident Emmanuel Macron na konferenci OSN o klimatu vyzval největší znečišťovatele, opožďující se za závazky světa, ke zvýšení ambicí a cílů. Macronova slova byla podle agentury AFP narážkou na Čínu a Rusko, jejichž vůdci v Glasgow chybějí.

"Klíčové pro příští dva týdny je otázka, zda největší producenti emisí, jejichž národní strategie nejsou v souladu s naším cílem 1,5 stupně (udržet oteplování na hranici 1,5 stupně Celsia ve srovnání s předindustriální érou), zvýší své ambice," řekl. "To je jediný způsob, jak vrátit důvěryhodnost naší strategii a jak mít strategie, které cíl 1,5 stupně umožní učinit věrohodným," dodal.

"Příliš mnoho z nás přijímá závazky, ale pak podepisuje obchodní kontrakty, které jim protiřečí," uvedl také francouzský prezident podle tiskových agentur. Svět podle něj potřebuje ambice, solidaritu a důvěru.

Program OSN pro životní prostředí (UNEP) uvádí, že pokud by nadále platily současné závazky zemí k omezování emisí, stoupla by globální teplota do konce století o 2,7 stupně Celsia. Experti se shodují, že extrémním výkyvům počasí, nebezpečnému zvyšování hladin oceánů a nevratným změnám ekosystémů se dá zabránit jen tehdy, pokud se teplota zvýší maximálně o dva, ale lépe jen o 1,5 stupně Celsia ve srovnání s předindustriálním obdobím.

