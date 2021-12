Magistrát hledá veterináře pro útulky v pražské Troji a Dolních Měcholupech

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Pražský magistrát hledá veterináře pro útulky pro opuštěná zvířata v Troji a v Dolních Měcholupech. Úřad nyní vypsal zakázku, ve které služby poptává. Maximální cena by měla být 5,5 milionu korun a s vybranou firmou uzavře smlouvu na dva roky. Vyplývá to z dokumentu zveřejněného ve věstníku veřejných zakázek. Zájemci se mohou hlásit do 10. ledna 2022. Útulky provozuje městská policie (MPP) a ročně jimi projde na tři tisícovky zvířat.

Vybraná firma zajistí nejen zmíněnou veterinární péči o zvířata, ale bude mít na starosti zásobování útulku potřebným materiálem nebo léky. Vybraná firma bude provádět také laboratorní vyšetření. Smlouva s vítězem tendru je plánována na dva roky nebo do vyčerpání nasmlouvané částky. Naopak náklady na vybavení ordinace, údržbu či opravy vybavení areálu bude platit hlavní město jako zřizovatel.

Trojský útulek slouží psům a jiným odchyceným zvířatům a má pro psy 181 samostatných míst. Areál je rozdělený na karanténu, nemocnici, izolaci a na několik oddělení psů určených k výdeji náhradním či původním majitelům. Denně se zde starají zaměstnanci v průměru o 90 psů a ročně jich útulkem projde na 1600.

Útulek v Dolnoměcholupské ulici je určen pro toulavé a opuštěné kočky domácí, zdivočelé kočky a pro exotická zvířata. Zajištěna je kastrace zdivočelých koček, které jsou poté vypouštěny. Kapacita útulku je 200 míst pro kočky. Záchytná stanice je schopna krátkodobě zajistit péči např. o velké savce, chované šelmy, plazy či exotické ptactvo. Denně se zaměstnanci starají v zimě o 50 koček a v létě o 170 a ročně se útulek stará o 1100 koček a 300 dalších zvířat.

