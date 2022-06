Majitelé 3D tiskáren se mohou zapojit do výroby modelu dinosaura upozorňujícího na znečištění plasty

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Na znečištění životního prostředí plasty má upozornit model dinosaura plateosaura, který vznikne trojrozměrným tiskem. Projekt tento týden představili zástupci Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR), kteří zároveň vyzvali majitele 3D tiskáren k zapojení do přípravy modelu. Asociace dobrovolníkům poskytne recyklovaný materiál. Model má být v říjnu odhalen v Národním muzeu během slavnostního udílení cen za naplňování cílů udržitelného rozvoje OSN.

Asociace poukázala na jeden z výsledků letošního průzkumu, podle něhož si tři čtvrtiny lidí z Česka myslí, že se ve světě recykluje 20 až 70 procent plastů. Podle asociace, která průzkum na jaře iniciovala, se však celosvětově recykluje jen devět procent plastového odpadu. A-CSR se proto přidala ke kampani OSN s heslem Don't Choose Extinction (Nevolte vyhynutí!)

"Nevolte vyhynutí! To by nám řekl plateosaurus, nejrozšířenější druh evropského dinosaura. Rozhodli jsme se, že mu dáme slovo o 66 milionů let později. Jeho model jsme však připravili pomocí nových technologií a v souladu s udržitelností," uvedla ředitelka A-CSR Lucie Mádlová. Trojrozměrný tisk dílků budou koordinovat start-up Plastenco a výzkumný ústav PETMAT, který je součástí Fakulty architektury Českého vysokého učení technického.

Výsledné dílo by mělo mít na délku téměř šest metrů. Pla(s)teosaurus bude v Národním muzeu odhalen 13. října. Do konce roku pak bude u modelu doprovodný ekologický program.

"Podle poslední zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu je zcela evidentní, že dopady změny klimatu nabývají na síle a s absolutní jistotou směřujeme ke světu, kde se nedá žit," varovala Mádlová. Jasná akce proti klimatické krizi ale podle ní stále chybí. "Slyšet lze jen výmluvy a plané sliby. Stále však můžeme navrátit rovnováhu a vyhynutí předejít. A svůj díl zodpovědnosti by měl nést každý z nás," dodala.

reklama