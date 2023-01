Město Příbor spouští novátorský pilotní projekt třídění kuchyňských odpadů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | simez78 / Shutterstock

Město Příbor na Novojičínsku spouští pilotní projekt třídění kuchyňských odpadů. Do vybraných bytových domů v různých částech města rozdá speciální třídicí košíky a kompostovatelné sáčky, do nichž budou obyvatelé odpad třídit. Svozová společnost každý týden vytříděný kuchyňský odpad odveze do bioplynové stanice v Horní Suché. Příborská radnice o tom informovala v městském měsíčníku.

"Kuchyňský odpad tvoří podstatnou část směsného komunálního odpadu, ale málokdy se správně vytřídí. Proto končí v černé popelnici, odkud zbytečně putuje na skládku. Tomu nový přístup zamezí," uvedl Filip Poštulka ze společnosti JRK Česká republika. Projekt třídění kuchyňského odpadu je podle něj v tuzemsku ojedinělý. Cílem je, aby odpad z domácností nekončil na skládce, ale aby z něj město mělo užitek.

Vybrané domy od čtvrtka do neděle navštíví zástupci města, kteří obyvatelům vysvětlí, jak mají odpad správně třídit. "Po naplnění košíku pak stačí vyhodit kuchyňský odpad i se sáčkem do hnědé nádoby s růžovým poklopem na vybraných stanovištích," uvedla radnice. V bioplynové stanici se z odpadu stane surovina na výrobu energie, tepla a certifikovaného hnojiva.

JRK uvádí, že kuchyňský odpad tvoří podle statistik téměř čtvrtinu běžné popelnice. Do hnědých nádob na kuchyňský odpad patří veškeré kuchyňské zbytky jídel (rostlinné i živočišné), prošlé potraviny (například jogurty i s kelímkem), syrové maso a ryby, zbytky z vařeného jídla (i scezené zbytky polévek), menší kosti, pečivo, těstoviny, zbytky z ovoce (i tropického) a zeleniny, vaječné skořápky, čajové sáčky i kávová sedlina, mastné kuchyňské utěrky i jiné kuchyňské zbytky. Nepatří tam však velké kosti a tekuté potraviny, jako jsou polévky, omáčky a mléko.

