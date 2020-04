Mezi státy EU i firmami roste podpora pro zelené oživení ekonomik

Lukáš Kašpárek 23.4.2020 08:37

Mě se prostě líbí jak se naši "milí" politici v čele s grázlem Babišem při každé příležitosti sami doznávají k tomu, že chtějí upřednostnit svoje podnikání před zájmy celé ČR na udržitelnost a zdraví jak lidí tak celé ČR...



Babiš když uslyšel, že bude záchranný balíček peněz pro nastartování ekonomik, tak hned viděl, jak do Agrofertu a jiných "spřátelených firem" dostat více peněz, pro které nemusel nic udělat, které nevydělal, ale jen získal, stejně jako dotace.... klientelismus, korupce, lži, podvody,..... to je náš STBák Babiš.... EU už ale ví s kým má v ČR tu čest a tak si tohoto supergrázla pohlídají.... ten člověk vlastně ani není obchodník.... jen profesionální pijavice s tím, že je mu úúplně ukradené co na to zbytek ČR.....



Další standardní ráno v zemi podvodníků, zlodějů, grázlů všeho typu a všech co tomuto jen přihlížejí, aniž by proti tomu cokoliv dělali..... tady komunistická mentalita opravdu nikdy nevyčpěla.....



ČR JE NEMOCNÁ ZEMĚ.... ALE NE KVŮLI COVID-19......









