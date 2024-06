Ministerstvo životního prostředí má podle Senátu upravit vyhlášku o záplavových zónách

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Albert Russ / Shutterstock Záplava na Moravě

Ministerstvo životního prostředí by podle Senátu mělo upravit vyhlášku o záplavových zónách tak, aby zabránilo nesmyslným zákazům ve výstavbě či možnému znehodnocování rovinatých území. Senát o tom na konci května rozhodl na návrh své komise pro rozvoj venkova. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) senátorům slíbil úpravy vyhlášky připravit do konce letošního roku, podle něj ale nebude možné požadavkům horní parlamentní komory beze zbytku vyhovět.Změnu vyhlášky inicioval senátor ODS a bývalý litoměřický starosta Ladislav Chlupáč. Chce eliminovat zákaz rozšiřování jakýchkoli staveb a přístaveb rodinných domů včetně jejich zvyšování. Doporučil ministerstvu, aby zohlednilo každé specifické záplavové území individuálně. "Tam, kde lidé po staletí prožívají povodně, přesně vědí, kde se tato území nacházejí," uvedl Chlupáč. Předseda komise Jiří Vosecký (SLK) podotkl že vyhláška nedělá rozdíl mezi stoupavou, proudící a dravou vodou.

Vyhláška v upraveném znění by neměla propojovat vymezení aktivních záplavových území s "povodňovým ohrožením" z map povodňového nebezpečí, ohrožení a povodňových rizik, zpracovávaných podle unijní směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Ministr to odmítl s tím, že je chce propojovat.

Předmětem sporu se stal také požadavek Senátu, aby Hladíkovo ministerstvo do doby platnosti upravené vyhlášky vydalo pokyn vodoprávním úřadům zastavit vydávání dalších opatření obecné povahy v předmětné věci. Ministr namítal, že vodoprávní úřady může zaúkolovat jen ministerstvo zemědělství. Podle Chlupáče toto ministerstvo už pokyn vydalo, ale na vodoprávní úřady se nedostal. Ministerstva by se proto podle senátora měla domluvit na pokynu, který by vodoprávní úřady dostaly.

