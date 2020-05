Ministerstvo životního prostředí: Nové příspěvky pro obce a třídící linky podpoří sběr kovů

Lukáš Kašpárek 27.5.2020 08:04

Pan ministr dělá pořád blbého a neřeší to, co je hlavně potřeba řešit v čem ČR ale i EU dost pokulhává a to je RECYKLACE - VYUŽITÍ VYTŘÍDĚNÉHO ODPADU K DALŠÍMU VYUŽITÍ (MYSLÍM OPRAVDOVÉ VYUŽITÍ DLE SMYSLU CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY, NE SPALOVÁNÍ...).



I na tomto je vidět, že vláda nedělá to co by měla a jen se snaží vytvořit iluzi toho, že tu něco zlepšuje a že dělá k čemu je vyzývána....



Naše země nevzkvétá.... a můžeme si za to sami, tím koho volíme ke kormidlům....

