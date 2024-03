Ministr Výborný zopakoval, že nebude ustupovat ultimátům zemědělských organizací

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) nehodlá ustupovat ultimátům. Novinářům před čtvrtečním protestem zemědělců v Praze řekl, že plánoval pro jistotu sepsat memorandum o domluvených dvou miliardách korun navíc na podporu zemědělství pro příští rok a hovořil o tom s premiérem Petrem Fialou (ODS). Zatím tak ale neučiní. Zemědělci podle Výborného nemohou počítat s úlevami z daně z nemovitosti, předmětem jednání nebude ani danění dotací a sleva na sociálním pojištění. Při příchodu na jednání kabinetu Výborný novinářům řekl, že zemědělci zvolili pro něj zcela nepochopitelný postup, zopakoval, že nemá žádná esa v rukávu a hraje otevřeně. Ve čtvrtek je demonstrantům připraven zopakovat, co dohodl ze zástupci zemědělských organizací minulý pátek.

"S nemalým úsilím jsem v pátek donesl jasné návrhy řešení, nejenom finanční podpory," uvedl Výborný s odkazem na slíbené snižování byrokracie či kontrol. Jednat má s kolegy z vlády i o možnosti letos oset ladem ležící pole takzvanými meziplodinami a o zvýšení financí na investice. Není podle něj pravda, že by nenalézal podporu u koaličních partnerů, bez té by nezískal to, co představil minulý týden. "Tak jako beru situaci vážně já, bere to celá vláda včetně premiéra, ministra financí," uvedl. Platí podle něj ale, že vláda se hlásí k rozpočtové odpovědnosti a on není pouze ministrem zemědělství, ale i členem kabinetu.

Z úlev, o kterých diskutoval v minulých týdnech, se podle Výborného některé ukázaly jako neprůchozí. Uvedl, že v úterý dostal dopis Evropské komise, podle kterého návrh na úlevu v sociálním pojištění zemědělcům vykazuje znaky nepřímé podpory a Brusel s tím má problém. V případě dřívějších úvah o možnosti nedanění dotací se podle ministra ukázalo, že z unijních zemí k tomu přistoupilo pouze Rumunsko. Hlavně ale podle něj není jasné, kterým podnikům by úleva pomohla, protože kde není zisk, není ani z čeho odvádět daně. V úvahu podle ministra nepřichází ani zproštění zemědělců daně z nemovitosti, protože by to bylo administrativně složité a současně by to rozvracelo loni přijatý konsolidační balíček.

Podle zemědělců není v pátek deklarovaná pomoc dostatečná. Představitelé Agrární komory, Zemědělského svazu a dalších zemědělských organizací chtějí proto ve čtvrtek projet Prahou se stovkami traktorů a další techniky. Poté se uskuteční demonstrace před úřadem vlády. Premiér Fiala bude ve čtvrtek dopoledne podle programu v Hradci Králové při ukládání základního kamene stavby druhé etapy Kampusu Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Odpoledne ho čekají interpelace ve Sněmovně.

Zemědělci požadují od vlády podporu zaměstnanosti na venkově, nekrácení podpory pro životní pohodu zvířat a vrácení zdanění půdy na úroveň před konsolidačním balíčkem, případně nedanění evropské provozní dotace. Dále chtějí, aby vláda hájila zájmy zemědělců ve vazbě na obchodní dohodu s Ukrajinou a co nejvíce navýšila mimořádnou pomoc zemědělcům, pokud to Evropská komise umožní. Výborný v pátek uvedl, že vláda letos přidá peníze na podporu pohody v chovech a příští rok podpoří dvěma miliardami korun zaměstnanost na venkově. Zemědělci požadují splnit všech pět požadavků.

