Ministryně: Německé jaderné elektrárny zůstanou v provozu jen pro letošní zimu

Německo nechá dvě své jaderné elektrárny v provozu jen pro letošní zimu, další prodloužení jejich funkčnosti nemá v úmyslu. Řekla to minulý týden ministryně životního prostředí Steffi Lemkeová, podle které nepřichází v úvahu, aby elektrárny pomáhaly řešit energetickou krizi i po březnu příštího roku. Německá vláda původně chtěla elektrárny Isar 2 a Neckarwestheim odstavit do konce letošního roku, tento měsíc ale rozhodla, že zůstanou připojené v síti až do jara.

"Více let (funkčnosti) nepovažuji za odpovědné, a na to se také orientujeme, počítá s tím podle mě i spolková vláda," řekla Lemkeová stanici RTL/ntv. Podle ní je rozumné, že elektrárny budou připojené v síti o několik měsíců déle, aby se pomohla zajistit stabilita dodávek energie.

Berlín o prodloužení termínu rozhodl kvůli energetické krizi ve Francii. Tamní jaderné elektrárny musely být odpojeny a energii nyní nevyrábějí. Na francouzskou elektřinu přitom Německo spoléhá, neboť s ní vyrovnává chybějící energii z plynových elektráren. Kvůli nedostatku plynu Německo obnovilo výrobu elektřiny v uhelných elektrárnách, které drželo v záloze.

Kromě elektráren Neckarwestheim 2 v Bádensku-Württembersku a Isar 2 v Bavorsku má Německo ještě jadernou elektrárnu Emsland v Dolním Sasku. Tam ale provoz prodloužen nebude a s trvalým odstavením se počítá ke konci letošního roku.

Německá vláda minulý týden také oznámila, že vynaloží až 200 miliard eur (téměř pět bilionů Kč) na stabilizaci cen energií. Německý kancléř Olaf Scholz ohlásil vytvoření zvláštního hospodářského fondu na podporu kroků, jež mají chránit obyvatele i podniky ohrožené vysokými cenami energií. Dodal, že díky novému souboru opatření, který nazval obranným deštníkem, už nebude potřeba nový poplatek za obstarání plynu. Ten měl původně v Německu začít platit od předminulé soboty. "Ceny musejí klesnout," prohlásil Scholz.

