Místo šimpanzů mají být v brněnské zoo jiní primáti, dželady

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Místo šimpanzů budou v brněnské zoologické zahradě dželady, tedy primáti, kteří jsou blízce příbuzní s paviány. Rozhodli o tom brněnští radní, kteří schválili přestavbu expozice, do které se původně měli stěhovat šimpanzi, ale po dokončení se ukázalo, že je pro tato zvířata nevhodná. Původně přestavba pavilonu stála 60 milionů korun, nyní se předpokládá, že celkové náklady dosáhnou téměř 90 milionů korun, řekl novinářům radní Filip Chvátal (KDU-ČSL).

O novém výběhu pro šimpanze rozhodlo město už před sedmi lety a počítalo tehdy s dokončením v roce 2018. Když byl výběh o několik let později hotový, dostalo loni vedení zoo stanovisko koordinátora chovu šimpanzů, že není bezpečný pro návštěvníky ani pro zvířata. Není totiž dostatečně zabezpečený proti úniku šimpanzů a při stavbě se odhalilo skalní podloží tak, že by primáti mohli házet kameny po návštěvnících. Za další desítky milionů město začalo budovat také vnitřní prostory pro šimpanze. Když se zjistilo, že zde nemohou být, práce se zastavily u hrubé stavby. "S ohledem na výsledky jednání s koordinátorem chovu šimpanzů a neustále se zvyšující nároky na tuto činnost, bylo rozhodnuto o využití stávajícího projektu pro chov dželad," řekl Chvátal.

Šimpanzi nyní pobývají v hodonínské zoo a do Brna se nemají kam vrátit. Podle města by mohla zvířata nový výběh osídlit v roce 2026. Ve venkovním výběhu má vzniknout vyhlídková skalka pro dželady. Má zde také vzniknout jeskyně pro damany, což jsou drobní savci zhruba o velikosti králíka. Upraví se i zázemí, interiéry a vznikne nová expozice nočních druhů zvířat, drobných savců, medúz a hadů. Úprava čeká i venkovní voliéru pro želvy a zoborožce.

"Pro nás je to velmi důležitý krok. Po dohodě s vedením města jsme se dokázali vypořádat s problémy, které při stavbě nastaly, a můžeme se tak nyní plně soustředit na dokončení celé expozice. Největším lákadlem skutečně budou velcí a návštěvníky oblíbení primáti. Chovná skupina dželad může mít ve výsledku i 30 jedinců," řekla ředitelka zoo Radana Dungelová.

Kdo je ve výsledku odpovědný za to, že v Brně nebudou šimpanzi a že je třeba vynaložit další desítky milionů korun, není jednoznačné. Někteří politici v minulosti ukázali na tehdejšího ředitele zoo Martina Hovorku, který však jakékoliv pochybení odmítl a vyjádřil se, že by stačily úpravy, které by chov šimpanzů zajistily. Politici také poukazovali na to, že od začátku projektu se podmínky chovu zpřísnily.

reklama