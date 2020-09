Mladá Boleslav má nový útulek pro zvířata, stál 5,5 milionu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Mladá Boleslav má nový útulek pro opuštěná zvířata. Je určený pro psy a kočky z Mladé Boleslavi a okolí, na projektu začalo město pracovat zhruba před dvěma lety, samotná stavba trvala půl roku. Město ještě musí získat kolaudaci, první zvířata sem tak zřejmě přijedou v říjnu. Náklady dosáhly 5,5 milionu korun, řekl náměstek mladoboleslavského primátora Daniel Marek (STAN).

Útulek v Mladé Boleslavi dlouhodobě chyběl, odchycená zvířata se musela vozit až do Lysé nad Labem na Nymbursku, tedy asi 30 kilometrů daleko. Městská policie ročně v Mladé Boleslavi odchytí asi 150 psů, zhruba 90 z nich skončí v útulku v Lysé, zbylé si jejich majitelé vyzvednou ještě na služebně strážníků v Mladé Boleslavi.

"Dva roky zpátky jsme se rozhodli, že útulek vybudujeme, hledali jsme dlouho vhodný prostor, byli jsme se podívat na třech nebo čtyřech místech," řekl Marek. Útulek nakonec vznikl u hájenky za obcí Březno, jen kousek od Mladé Boleslavi. Zvířata sem budou putovat nejen z Mladé Boleslavi, ale právě také z Března, Židněvsi nebo Sukorad. "Ozývají se nám další města a obce ze širokého okolí, že by s námi chtěly spolupracovat," uvedl Marek.

Na stavbu přispěla městu místní automobilka Škoda Auto částkou 1,5 milionu korun. Vybudováno je zatím 19 kotců, z toho tři karanténní pro nově přijatá zvířata. K dispozici jsou i dvě místnosti pro kočky, jedna z toho je venkovní voliéra. Psi mají k dispozici kryté kotce s možným výběhem do oploceného prostoru, každý pes má výběh vlastní.

Město již má plány na další rozšíření útulku a zvýšení kapacity. Do dvou let by zde mohl vzniknout také zvířecí hotel, kam by mohli lidé za poplatek umisťovat zvířata například ve chvíli, kdy jedou na dovolenou.

Kromě kotců je v útulku vybudováno také zázemí, nechybí ani ordinace pro veterináře, který sem zatím bude pouze dojíždět, podle Marka není potřeba, aby zde byl veterinář trvale.

