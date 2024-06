Mláďata vydry říční, narozená v březnu v plzeňské zoo dostala jména Žofka a Hugo

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Mláďata vydry říční, která se 10. března narodila v plzeňské zoo, se ode dneška jmenují Žofka a Hugo. Odchov se v zahradě podařil po 14 letech a chovatelé si dlouho nebyli jistí, zda vše dopadne dobře. Vydry se se totiž v lidské péči daří odchovávat pouze výjimečně. Zvířata jsou velmi citlivá na stres, a proto ztrácejí chuť se množit nebo se matka o narozená mláďata nestará, řekl ČTK mluvčí zoo Martin Vobruba."Náš chovný pár tvoří samice Jana, která se narodila v roce 2018 v Německu a do zoo Plzeň jsme ji dovezli o rok později. Samec Luke pochází ze Šumavy, k nám se dostal ze Záchranné stanice v Pavlově. První mláďata se tomuto páru narodila již na podzim 2023, ale po dvou dnech uhynula," uvedl mluvčí.

Tentokrát Jana mláďata porodila do spojovacího tunelu mezi výběhy, který si předtím vystlala slámou. "Několik dní vůbec nevylézala ani nežrala. Poté využívala možnosti nerušeného nočního lovu živých ryb ve výběhu. Přítomnost mláďat jsme měli možnost prověřit pouze díky slabému pískání, které mláďata vydávala. První týdny jsme naprosto omezili přítomnost v blízkosti nory, protože samice se chovala velmi ochranitelsky a i přes sklo na chovatele útočila," uvedla zooložka Miroslava Palacká.

Samice se postupně uklidňovala a rychle rostoucím mláďatům začala dovolovat krátké vycházky do nory. Až na začátku dubna chovatelé zjistili, že mláďata jsou dvě, začátkem května je mohli poprvé nakrátko oddělit, zkontrolovat, očipovat a zjistit pohlaví.

"Krátce poté začala zkoušet ochutnávat pevnou potravu. Velmi jim chutnalo kuřecí maso i rybí filety. Navíc je zanedlouho zvědavost a povzbuzování matky vylákaly na první výlet do výběhu," řekl mluvčí. Vydry jsou sice výborní plavci, musí je to ale naučit matka. Někdy i tak, že je donese do hlubší vody. Vydřata jsou stále odvážnější, naučila se i potápět. Dostávají od matky také lekce lovu, k čemuž slouží klacíky a kousky kůry.

Kmotrou malé Žofky se dnes stala starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková (ANO), samce Huga pokřtil generální ředitel Vodáren Plzeň Jiří Kozohorský.

Vydry žijí v zoo od roku 2008, kdy se otevřela expozice Česká řeka. Soustava velkých akvárií a nádrží představuje tok řeky Úhlavy od pramene v úbočí hor do nížinného rybníku. Část toku obývají vydry. Jedno mládě se narodilo už v roce 2010 jako první mládě vydry říční narozené v historii zoologických zahrad v ČR a na Slovensku, řekl Vobruba. Vydry chovala zoo už ve 30. letech 20. století ještě v původní lokalitě v Doudlevcích.

Vydra, která patří v ČR mezi silně ohrožené druhy, je mimo jiné bioindikátorem čistoty krajiny. Je samotářský typ, vysoce teritoriální. Jeden samec může obývat až stokilometrový úsek řeky. Vydra se umí potopit až do hloubky 15 metrů, pod vodou vydrží až čtyři minuty a uplave 400 metrů. Proti chladu ve vodě ji chrání velmi hustá srst. Může se dožít i více než 18 let.

