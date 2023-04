Mníšek odmítl dotaci na retenční nádrž na dešťovou vodu, opozice to kritizuje

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Zastupitelé Mníšku pod Brdy u Prahy odmítli přijetí jedenáctimilionové dotace na stavbu retenční nádrže na náměstí F. X. Svobody. Podle starosty Petra Digrina (STAN) má město nyní jiné priority. Opozice to dnes v tiskové zprávě zaslané ČTK kritizovala.

Radnice podle opozice dala najevo, že se nechce připravovat na klimatickou změnu a s ní související sucho. Za krátkozraké označila rozhodnutí i krajská radní pro životní prostředí Jana Skopalíková (Piráti). Projekt přichystalo bývalé vedení radnice. Digrin, který je v čele Mníšku od loňského podzimu, namítá, že město by muselo přidat ze svého nejméně pět milionů korun, což by podle něj bylo mrhání penězi.

Retenční nádrž měla zadržovat srážkové vody z poloviny střech domů na náměstí a z jižní části střechy kostela, která nyní nevyužitá odtéká do společné kanalizace. Dotace ze Státního fondu životního prostředí byla podle opozičních zastupitelů za Společně pro Mníšek – koalici Zelených, Pirátů a nezávislých již schválená. Projekt, bylo potřeba letos zahájit, nebyl však zařazen do rozpočtu a zastupitelé v březnu dotaci odmítli. Bývalá starostka Magdaléna Davis (Zelení) upozornila na to, že přidělení dotace předcházely dva roky práce a 1,4 milionu Kč již vynaložených investic na přípravu.

Podle Skopalíkové je postoj města krátkozraký a nešťastný. "O změně klimatu dnes již opravdu málokdo pochybuje a dopady musíme řešit už teď. Výstavbu retenčních nádrží zařazuje do svých investičních plánů stále více obcí, například v Hranicích, Přerově nebo Sokolově. Mají opravdu multifunkční využití – pomáhají chránit před povodněmi, využívají se na zalévání a kropení veřejné zeleně nebo výrobu ledu v hokejové hale," podotkla Skopalíková.

Digrin kritiku odmítl. "Pro příští čtyři roky vidím priority našeho města jinde než řešit problémy, které nastanou až za 25 či 30 let. Retenci na náměstí, se spolufinancováním ze strany města minimálně ve výši pět milionů korun, považuji za neúměrné mrhání finančními prostředky," uvedl starosta v městském zpravodaji.

Podle něj nejde o věc, kterou by mělo město nyní řešit. "Dotační tituly v této oblasti neskončí, ale budou pokračovat i dál a budou mnohem masivnější. Mou prioritou pro nadcházející období je obnovit majetek města a dostat ho do takového stavu, aby se co nejefektivněji využíval, to znamená obnovu stávajících sítí a komunikací," dodal Digrin.

Volby v šestitisícovém Mníšku pod Brdy loni vyhrálo sdružení Společně pro Mníšek bývalé starostky Magdaleny Davis, na koalici se ale dohodly ostatní strany - STAN, Mníšek - Město pro rodinu, Sdružení nestraníků a Spolu. Starostou se stal Digrin, který byl v čele radnice již v letech 2006 až 2018.

