Jarek Schindler 11.2.2022 15:22 Reaguje na Miroslav Vinkler

Pokud to nevíte tak v Jeseníkách se vlkům moc nelíbí. Řekli to již dávno. Tedy hned po tom co si to tady byli obhlídnout. Velké kopce, málo zvěře, samí turisti, houbaři a ochranáři. Rychle pryč než nám tu začnou lízt až do ložnice. Jeseníky nejsou pro nás zemí zaslíbenou. NO a toho se pořád drží.

