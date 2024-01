Moravskoslezští zemědělci budou v úterý protestovat, traktory pojedou krajem

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Tři desítky zemědělců z Moravskoslezského kraje se v úterý svým protestem připojí k zemědělcům protestujícím v některých evropských zemích. Svými traktory projedou několika městy, pravděpodobně Havířovem či Ostravou. Jako hlavní důvod nespokojenosti uvádějí dlouhodobě podhodnocené zemědělství. Svou akcí chtějí přinutit ministra zemědělství k diskusi. ČTK to za organizátory řekl Marián Kaleta, který hospodaří na Třinecku.

"Ještě nemáme přesná čísla, kolik se nás do protestu zapojí," řekl Kaleta. Dodal, že on a nespokojení kolegové se setkají v 10:00 v Horních Tošanovicích na Frýdecko-Místecku. Odtud pak traktory v koloně vyjedou na protestní jízdu. "Předpokládám, že nás bude kolem třiceti. Pojedeme pomalu, ale naším cílem není zastavit dopravu, někoho omezovat. Kudy pojedeme, ještě řešíme. Pravděpodobně pojedeme přes Havířov a Ostravu," řekl.

Dodal, že protest směřuje k tomu, aby ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) přijel do regionu a začal problémy zemědělců řešit. "Chceme, aby viděl, jak se hospodaří, co se děje. Nahoře nemají vůbec představu, co se děje," řekl Kaleta. Ten se svými kolegy už na ministerstvo poslal dopis, ve kterém ministra k akci vyzývá.

Upozorňují například na to, že výše dotací jsou po řadu let stejné. Jejich náklady ale rostou. Přibývá i byrokracie. "Tohle není zemědělství, ale šikana," uvedl v dopise, který má ČTK k dispozici. Upozorňuje i na to, že mizí kvalitní zemědělská půda. Místo polí tam vznikají průmyslové haly či fotovoltaické elektrárny. "Chceme vědět, co bude dál. Situace už je neúnosná," řekl.

Proti škrtání dotací protestují už několik dní blokádami němečtí zemědělci. Také na jihu Francie blokují zemědělci balíky slámy dálnici A64. Vadí jim zejména finanční zátěž a přísné ekologické normy, které považují za nepřiměřené.

