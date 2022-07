Mrožice Freya tráví k radosti Norů léto ve fjordu u Osla, někdy poškodí čluny

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Christopher Michel / Flickr Mroži jsou řazeni ke zranitelným živočišným druhům, jsou chráněni a živí se především bezobratlými živočichy, jako jsou měkkýši, krevety a krabi, nebo také malými rybami. Samci mohou vážit i tunu, samice kolem 700 kilogramů. Ilustrační foto

Šestisetkilogramová mroží samice Freya už byla vidět u Británie, Dánska i Švédska. Léto se ale rozhodla strávit v Norsku a od vesničky Kragero na jihu Norska se přesunula do fjordu u Osla. Nory uchvacují záběry , na nichž je vidět Freyu drát se do člunů, vyhřívat se na slunci nebo se ohánět za ptáky, napsal The Guardian.

Jméno dostala po bohyni spojované s láskou, krásou, plodností, ale i s válkou nebo zlatem.

Poprvé si jí lidé všimli, když se škrábala na výletní čluny v Krageru. Od 17. července to provádí ve vodách fjordu u Osla.

Mroži obvykle žijí v severněji položených oblastech, takže Freya u norské metropole je předmětem velké zvědavosti i zájmu médií. List Verdens Gang na svém webu nabízí pravidelné záběry mladé mrožice. Web Gizmodo svůj příspěvek k ploutvonožci opatřil titulkem: Všichni bychom se měli snažit žít jako Freya - mrožice, co rozbíjí jachty.

Kamery zachytily Freyu hnát se za kachnou nebo útočit na labuť, avšak většinou pospávat na člunech. Mroži dokážou spát i 20 hodin denně.

WATCH: A giant walrus named Freya has been touring the shores of Norway, laying around and sinking boats pic.twitter.com/Ha7b5htas0 — Almost (@almost_co) July 25, 2022

"Je škoda, že něco poškodí, ale tak to je, když máte divoké zvíře," řekl Rolf Harald Jensen v rozhovoru se stanicí TV2 nad nafukovacím člunem, který nebyl na Freyinu váhu připravený a její zájem prostě nevydržel.

Úřady původně zvažovaly, zda mroží samice není nebezpečná a nebylo by lepší ji utratit, ale nakonec se rozhodly nechat ji v klidu. "Daří se jí dobře, krmí se, odpočívá a vypadá, že je v dobré kondici," uvedlo ředitelství norského úřadu pro rybolov.

Zároveň ale požádalo občany, aby se od zvířete drželi dál a nesnažili se k němu doplavat nebo pádlovat na kajaku. "Není tak pomalá a neobratná, jak by se mohlo zdát, když se na ni díváte. Pokud dodržujete odstup, nejsou mroži lidem nebezpeční, ale když je vyrušíte a nedopřejete jim potřebný klid, mohou se cítit ohrožení a zaútočit," varoval úřad.

Mroži jsou řazeni ke zranitelným živočišným druhům, jsou chráněni a živí se především bezobratlými živočichy, jako jsou měkkýši, krevety a krabi, nebo také malými rybami. Samci mohou vážit i tunu, samice kolem 700 kilogramů.

