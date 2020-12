Uzdravený muflon se vrátil do venkovního areálu Thomayerovy nemocnice

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy Muflon v Thomayerově nemocnici.

Dnes ráno byl do venkovního areálu Thomayerovy nemocnice vypuštěn muflon, který byl v květnu odvezený s tříštivou zlomeninou do Záchranné stanice hlavního města Prahy pro volně žijící živočichy. Do nemocnice se vrátil už uzdravený, po dlouhé léčbě a rehabilitaci. Nyní se znovu připojil k domovskému stádu, které v areálu nemocnice a okolním lese žije mnoho let a rozptyluje zdejší pacienty.

Zraněný muflon pobíhající v areálu nemocnice byl na pohotovostní linku záchranné stanice nahlášen letos v květnu. Přestože měl viditelnou otevřenou zlomeninu levé přední končetiny, byl schopný velmi zdatně běhat a unikat záchranářům, kteří ho potřebovali prohlédnout a ošetřit.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy Ošetření muflona zraněného v areálu Thomayerovy nemocnice.

Trvalo celé dva týdny, než jeho aktivitu utlumila únava a nechal se za spolupráce veterinářky bezpečně odchytit a odvézt do stanice.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy Muflon se zraněnou nohou.

Podrobné vyšetření zjistilo, že má několik týdnů starou otevřenou hnisavou ránu vzniklou pravděpodobně po srážce s autem v okolí nemocnice. V záchranné stanici podstoupil složitou několikaměsíční léčbu, kdy se z rány musely opakovaně odstraňovat úlomky kostí a rána čistit.

Když se konečně zlomenina zahojila, následovalo ještě postupné zatěžování zraněné končetiny a několikatýdenní rehabilitace. S návratem uzdraveného muflona do stáda v Thomayerově nemocnici počkala záchranná stanice až po skončení říje, aby mohl v klidu nabrat sílu a jistotu a nemusel se hned potýkat se soky v lásce.

Z letošního počtu pěti tisíc pacientů záchranné stanice se muflon obecný vyskytoval pouze v jednotkách případů. Často se jedná o mláďata nebo právě o zranění způsobená nějakou srážkou s vozidlem, které však obvykle nemají takto dobrý konec.

Stádo v Thomayerově nemocnici v současné době čítá zhruba šest desítek zvířat. Mufloni žijí v areálu nemocnice a v okolním lese celoročně. Do areálu přichází přes díry v plotě, ale někdy využívají i brány do sousedního IKEMu.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy Vypouštění muflona do Thomayerovy nemocnice.

Do Kunratického lesa byli mufloni vypuštěni již v 60. letech minulého století. Protože návštěvnost Kunratického lesa je velká a lidé často přichází do lesa i se svými psy, tlak na volně žijící zvěř se zvyšuje. Proto mufloni začali hledat klidová útočiště, která našla v areálu nemocnice. Zde působí terapeuticky na pacienty a návštěvníky.

