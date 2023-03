Muže na procházce v italském Tridentsku napadl medvěd a zranil ho

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Muže v Tridentsku na severu Itálie, který byl v lese na procházce se psem, napadl medvěd a zranil ho na paži a hlavě, informovala agentura APA a italská média.

Medvěd na muže zaútočil na turistické stezce. Zraněný byl převezen do nemocnice v městečku Cles, kde mu lékaři operovali paži a ošetřili mu rány na hlavě. Šéf regionu Tridentsko Maurizio Fugatti o případu informoval ministra životního prostředí. Uvedl, že problém medvědů už není možné dále odkládat. APA píše, že už víckrát dal najevo, že by byl pro odstřel problematických kusů, ale dostal se do konfliktu s ochránci zvířat.

V Tridentsku žije ve volné přírodě asi 90 medvědů. Občas se dostávají do obydlených oblastí a útočí tam na hospodářská zvířata. Tyto šelmy byly na sever Itálie dovezeny v roce 1999 ze Slovinska v rámci projektu podporovaného Evropskou unií.

reklama