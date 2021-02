Myslivci: Lovy bez olova jsou nebezpečnější

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Ondřej Šálek / Flickr Evropská komise učinila první krok k plošnému zákazu používání olova v loveckých střelných zbraních a při rybolovu. Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) tento týden na žádost komise po zhodnocení jeho zdravotních rizik doporučila úplně zakázat prodej a používání olověných nábojů a rybářských olůvek.

Myslivci odmítli návrh na zákaz používání olova v loveckých střelných zbraních. Vedlo by to podle nich ke konci sportovní střelby, lovy by byly nebezpečnější, sdělil ČTK za Českomoravskou mysliveckou jednotu Vlastimil Waic. Návrh by podle něj také znamenal zákaz veškeré střelby ze vzduchovek a malorážek, pro které náhrada neexistuje.

Zákaz dosud platí pouze pro okolí mokřadů a vzhledem k velkému odporu myslivců či rybářů se o návrhu dají v příštích měsících čekat dlouhé debaty.

"Až na výjimky má jít o plošný zákaz prodeje a používání veškerého brokového střeliva s olověnými střelami a zákaz používání olověných kulových střel všude s výjimkou střelnic vybavených lapači a střelnic ve vnitřních prostorách. Podobně jako u nedávno přijatého velmi široce pojatého zákazu olověných broků v mokřadech považujeme tento návrh spíše za snahu využít téma ochrany přírody k dalšímu omezení legálního civilního držení zbraní a civilního střelectví jako takového," sdělil ČTK Waic.

Olovo podle něj je sice toxické, ale v návrhu mu chybí proporcionalita. Společnost by si podle něj měla říct, zda je dopad olova ze střel do životního prostředí a lidi tak závažný, aby bylo zakázané. "V myslivosti by zákaz olověných broků znamenal nutnost nahradit je pravděpodobně ocelovými, které ale mají menší hmotnost, a tudíž menší ranivost. Tím reálně hrozí riziko zvýšení utrpení zvěře. Mezi myslivci jsou pravděpodobně tisíce brokovnic, v nichž ocelové broky nelze vůbec použít. Tyto zbraně budou muset být za mnohasetmilionové náklady vyměněny," uvedl.

Ocel je podle něj tvrdší, proto se při nárazu častěji odráží nevypočitatelným směrem. Zvyšuje tak riziko zranění pro střelce, ale i pro další osoby. "Plošný zákaz olověného střeliva je naprosto nepřiměřený, doslova životu nebezpečný, a ve svém důsledku kontraproduktivní i k zamýšlené ochraně životního prostředí. Konkrétně to znamená pro nás nepřijatelné zhoršení bezpečnosti střelby a zvýšení rizika zranění a smrti vlivem větší odrazivosti náhražkových střel. To není žádná spekulace, ale jistota fyzikálních zákonů pružnosti, neboť veškeré zvažované náhražky jsou tvrdší než olovo," dodal myslivec Bohumil Straka.

Vhodnější materiály než ocel s vlastnostmi podobnějšími olovu jsou podle Waice bismut či zlato, ale cena takového střeliva by byla velice vysoká. Bismut je víc než tisíckrát dražší než olovo, zlato asi 30.000krát," řekl.

Komise loni se souhlasem zástupců většiny členských zemí a europoslanců prosadila zákaz používání olova ve okolí sto metrů od vodních ploch. Česko patřilo k zemím, jejichž politici se proti této úpravě stavěli nejhlasitěji, na zablokování to však nestačilo. Podobně hlasitý odpor dávali politici stejně jako zájmové skupiny již předem najevo k současnému návrhu.

Brusel chce od března zahájit půlroční veřejnou konzultaci, při níž budou moci všechny zájmové skupiny či odborníci dát najevo své názory. Poté budou příští rok návrh zkoumat jednotlivé výbory agentury včetně zástupců členských států. V případě, že získá jejich souhlas a proti nebude ani většina europoslanců, mohl by zákaz vstoupit v platnost.

