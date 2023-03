Ministerstvo zemědělství dá do roku 2027 na zlepšení životních podmínek zvířat 3,7 miliardy korun

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Mezi opatřeními, která chce ministerstvo podpořit, je zvětšení lehacího prostoru pro dojnice nebo plochy pro odstavená selata.

Vláda tento týden schválila dotace na zlepšení životních podmínek v chovech hospodářských zvířat. Do roku 2027 na to poskytne ministerstvo zemědělství 3,7 miliardy Kč. Dalších více než 600 milionů Kč půjde na modernizaci vinic. Oba programy jsou financovány ze státního rozpočtu a peněz Evropské unie. Ministerstvo to uvedlo v tiskové zprávě.

Dotace na zlepšení života zvířat navazují na dřívější opatření poskytované chovatelům mezi lety 2015 až 2022. Podle ministerstva se budou týkat 340 000 dojnic, 150 000 selat a 80 000 prasnic. Peníze umožní nadstandardní podmínky v chovech. "Mezi opatřeními, která chceme podpořit, je zvětšení lehacího prostoru pro dojnice i plochy pro odstavená selata. Dotace také zlepší hygienická opatření v chovech anebo zajistí březím kravám před porodem venkovní výběh, což přispěje k lepšímu zdravotnímu stavu krávy i narozeného telete," uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Dotace pro vinaře mají sloužit podle ministerstva na zlepšení výkonnosti a konkurenceschopnosti podniků podporou přeměny vinic a investic do výroby. Mají podpořit také adaptaci na změny klimatu. Celá částka je na rozdíl od podpory chovů hrazena ze státního rozpočtu.

Nekula upozornil na to, že součástí dotace je podopatření na změnu typu opěrné konstrukce, což umožní sklizeň hroznů kombajny. Vinaři budou moci také z dotací nakoupit lisy na hrozny, dřevěné sudy nebo speciální kvasné nádoby a umožní jim osadit nebo doplnit vinici novými rostlinami, dodalo ministerstvo.

