MŽP dalo 60 milionů na projekty omezující spotřebu plastů

Dotaci získalo 23 projektů. Jednorázové kelímky se přestanou používat například na akcích v České Kamenici, Poděbradech nebo v Hodoníně.

Omezit jednorázové plasty má za cíl dotace ministerstva životního prostředí (MŽP). Úřad rozdělil 60 milionů korun mezi desítky příjemců, kteří peníze mohou využít na nákup znovupoužitelného nádobí pro různé akce nebo na investici do systémů ke snížení spotřeby plastů. Dotaci dostaly obce, města i firmy, informovala Dominika Pospíšilová z MŽP.

"Nikdo dnes nestojí o záplavy jednorázových plastů. Pro životní prostředí představují velkou a nesmyslnou zátěž. Díky připravované legislativě, mohutným dotacím a široké osvětě jsme na cestě ke skoncování se zbytečným nádobím pro pouhou jednu konzumaci," uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Dotaci získalo 23 projektů. Jednorázové kelímky se přestanou používat například na akcích v České Kamenici, Poděbradech nebo v Hodoníně. Pospíšilová upozornila také na projekt společnosti BEZPETEK, který přispěje k nižší spotřebě plastových lahví zřízením sítě pro natočení perlivé či neperlivé vody do vlastních nádob.

V souvislosti s dotací Brabec připomněl kampaň MŽP #dostbyloplastu pro nižší používání jednorázových plastů i zjišťování souvisejících potíží. Zkušenost lidí s dobrovolným omezováním plastů byla podle zástupců resortu důležitá také pro přípravu dotační výzvy.

"V současné době se snažíme na kampaň navázat stabilní iniciativou na platformě pro udržitelné Česko - ČR 2030 spočívající v přijetí dobrovolného závazku podniků, veřejné správy i jednotlivců. Prostřednictvím těchto závazků jsou společnosti motivovány k udržitelnějšímu fungování, a to nejen v oblasti jednorázových plastů," uvedla Pospíšilová.

Brabec v prosinci ČTK řekl, že jednou z priorit ministerstva pro letošní rok je právě schválení nového zákona o zákazu části jednorázových plastů, který je transpozicí evropské směrnice. Od letošního července by tak měl v Česku platit zákaz uvádění plastových vatových tyčinek, příborů, talířů nebo brček na trh. Doprodej zásob bude možný, úplný zákaz uvádění do oběhu by měl začít platit nejpozději o rok později. Týká se vybraných jednorázových plastových výrobků včetně těch z bioplastu a též všech výrobků z oxo-rozložitelných plastů.

